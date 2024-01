Ruskú novinárku Duncovovú, vyradenú z prezidentských volieb, zadržali

Moskva 15. januára (TASR) - Ruskú novinárku a bývalú kandidátku prezidentských volieb Jekaterinu Duncovovú v nedeľu zadržala polícia. Došlo k tomu v čase, keď sa vracala zo stretnutia organizačného štábu novej strany Úsvit, ktorú má v úmysle založiť, informovala v pondelok rozhlasová stanica Deutsche Welle.



Policajná hliadka, ktorá novinárkino auto zastavila, ju následne odviezla do centra na prevenciu drogových závislostí, kde sa podrobila testu na kontrolu prítomnosti omamných látok v krvi. Jeho výsledok bol negatívny. Duncovová bola následne prepustená.



Samotná Duncovová na margo udalosti uviedla, že verí, že šlo o nedorozumenie a že sa len "ocitla v nesprávnom čase na nesprávnom mieste".



Objasnila, že cestou zo stretnutia jej prestala fungovať navigácia, preto auto odstavila na krajnici a tam sa pri nej zastavila polícia. Údajne ide o miesto, v ktorého blízkosti sú skrýše, kde díleri nechávajú drogy pre svojich klientov-narkomanov.



Svoj zámer kandidovať za prezidentku Ruskej federácie Duncovová oznámila vlani, pričom ako dôvod uviedla nutnosť zmien, keďže Rusko sa "posledných desať rokov uberá nesprávnym smerom: nie k rozvoju, ale k sebazničeniu".



Duncovová sa okrem toho vyslovila za zastavenie bojov na Ukrajine, za demokratické reformy i prepustenie politických väzňov.



Ústredná volebná komisia (ÚVK) Ruska však v decembri odmietla zaregistrovať iniciatívnu skupinu občanov podporujúcich Duncovovú, čím jej de facto znemožnila začať predvolebnú kampaň a zber podpisov na podporu svojej kandidatúry.



Komisia poukázala najskôr na formálne nezrovnalosti pri príprave dokumentov a potom na to, že iniciatívna skupina voličov, ktorá pritom v tom čase mala už niekoľko tisíc členov, "nebola vytvorená".



Duncovová sa domnieva, že účasť na prezidentských voľbách jej neumožnili z politických dôvodov.



V reakcii na toto odmietnutie Duncovová oznámila vytvorenie vlastnej strany. "Sú nás desiatky miliónov, ale ani jedna politická strana nás nereprezentuje a ani nechce zastupovať. Nemáme inú cestu, ako si sami vytvoriť stranu a dosiahnuť zmenu. Toto je naša vlasť a inú mať nikdy nebudeme," zdôraznila.



Prvé stretnutie organizačného výboru budúcej strany sa konalo 14. januára v meste Tver.



Prokremeľské médiá tvrdia, že Duncovovú "financuje oligarcha na úteku Michail Chodorkovskij", ale neposkytujú o tom žiadne dôkazy.



Duncovovej vyslovili podporu viacerí predstavitelia opozície v exile napr. riaditeľ nadácie Fond boja proti korupcii Ivan Ždanov či ľudskoprávny aktivista Lev Ponomariov.



Mnohí opoziční politici a odborníci, ktorí sa zaoberajú voľbami v Rusku, marcové prezidentské voľby v Rusku už vopred považujú za nečestné a nespravodlivé, pričom poukazujú na to, že úrady a prokremeľské médiá umelo zvyšujú preferencie pre súčasného prezidenta Vladimira Putina.