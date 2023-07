Novinárku Milašinovú a právnika Nemova zbili, skončili v nemocnici

Moskva 4. júla (TASR) — Oceňovaná ruská investigatívna novinárka Jelena Milašinová skončila v nemocnici po tom, ako ju v utorok v Čečensku brutálne zbili neznámi útočníci. Oznámila to ľudskoprávna skupina Memorial, informovala agentúra AFP.



"Jelena Milašinová má zlomené prsty a občas stráca vedomie. Na celom tele má modriny," uviedol Memorial na sociálnych sieťach.



K prepadnutiu došlo v utorok skoro ráno, keď Milašinová a právnik Alexander Nemov odchádzali z letiska v čečenskej metropole Groznyj. "Brutálne ich dokopali, kopali ich aj do tváre, vyhrážali sa im smrťou a pištoľou priloženou k hlave. Zobrali a zničili im vybavenie a dokumenty," uviedol Memorial.



Bitku potvrdil aj Milašinovej zamestnávateľ, ktorým sú nezávislé ruské noviny Novaja gazeta. Tie informovali, že Nemova aj Milašinovú ošetrili v nemocnici v Groznom.



Milašinová a Nemov sa chceli v Groznom zúčastniť na vynesení rozsudku nad Zaremou Musajevovou, manželkou bývalého sudcu čečenského najvyššieho súdu Sajdiho Jangulbajeva. Jej traja synovia kritizujúci čečenského vodcu Ramzana Kadyrova už dlhšie žijú v zahraničí.



Musajevovú zadržali vlani v januári v Nižnom Novgorode a následne previezli do väzby v Čečensku, kde ju obvinili z výtržnosti. K zadržaniu došlo krátko po tom, ako Kadyrov obvinil rodinu Jangulbajevovcov z podpory teroristov a žiadal jej zadržanie.



Novaja gazeta vlani vo februári informovala, že samotná Milašinová musela dočasne opustiť Rusko po tom, ako sa jej čečenské vedenie vyhrážalo smrťou. Milašinová dlhodobo informuje p prípadoch porušovania ľudských práv v Čečensku, pričom za svoju prácu získala aj viacero medzinárodných ocenení.



AFP pripomína, že od roku 2000 bolo zabitých už šesť novinárov a spolupracovníkov novín Novaja gazeta, ktorej šéfredaktor Dmitrij Muratov získal v roku 2021 Nobelovu cenu za mier. Jednou z nich aj Anna Politkovská, ktorú zavraždili v októbri 2006 v Moskve a venovala sa rovnakým témam ako v súčasnosti Milašinová.