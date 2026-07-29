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Ruskú novinárku Šipačevovú odsúdili na 12 rokov za vlastizradu
V rokoch 2019 až 2025 pracovala ako reportérka na voľnej nohe pre časopis Forbes Russia, ako aj pre médiá ako RBC, Takie Dela a ďalšie.
Autor TASR
Moskva 29. júla (TASR) - Ruskú novinárku Dariu Šipačevovú v stredu moskovský súd odsúdil za vlastizradu na 12 rokov v trestaneckej kolónii a pokutu 300.000 rubľov (asi 3600 eur). Súdne konanie bolo neverejné a preto nie sú známe žiadne oficiálne podrobnosti o prípade. Agentúra Interfax s odvolaním sa na iné médiá informovala, že novinárku odsúdili pre bankový prevod na účet príbuzného z Ukrajiny. Upozornili na to agentúra Reuters a portál Moscow Times, píše TASR.
Šipečevová sa k skutku priznala a dostala najnižší trest. V krátkom videu, ktoré z vnútra súdnej siene zverejnil nezávislý spravodajský portál Mediazona, pôsobila po vyhlásení rozsudku prekvapene. Jej kamarátka v rozhovore pre Mediazonu spomenula prevod peňazí, ale povedala, že nevie, „či išlo o prevod pre [ukrajinskú] armádu“.
Šipačevovú zadržali 23. apríla 2025 v moskovskom byte. „V tú noc poslala SMS správu, že jej niekto búcha na dvere,“ povedal zdroj pre Mediazonu. Susedia neskôr povedali jej priateľom, že „do Šipačevovej bytu vtrhla poriadková polícia“, načo stíchla. Po obvinení novinárka podľa jej priateľky uzavrela s vyšetrovateľmi dohodu o vine a treste
Podľa portálu Moscow Times sa Šipačevová narodila na Ukrajine. V rokoch 2019 až 2025 pracovala ako reportérka na voľnej nohe pre časopis Forbes Russia, ako aj pre médiá ako RBC, Takie Dela a ďalšie.
Reuters pripomína, že od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Rusko sprísnilo cenzúru v krajine a tvrdo zasahuje proti médiám.
Ešte pred vynesením stredajšieho rozsudku nezávislá nezisková organizácia Výbor na ochranu novinárov uviedla, že v Rusku je v súvislosti so svojou prácou uväznených 29 novinárov.
Šipečevová sa k skutku priznala a dostala najnižší trest. V krátkom videu, ktoré z vnútra súdnej siene zverejnil nezávislý spravodajský portál Mediazona, pôsobila po vyhlásení rozsudku prekvapene. Jej kamarátka v rozhovore pre Mediazonu spomenula prevod peňazí, ale povedala, že nevie, „či išlo o prevod pre [ukrajinskú] armádu“.
Šipačevovú zadržali 23. apríla 2025 v moskovskom byte. „V tú noc poslala SMS správu, že jej niekto búcha na dvere,“ povedal zdroj pre Mediazonu. Susedia neskôr povedali jej priateľom, že „do Šipačevovej bytu vtrhla poriadková polícia“, načo stíchla. Po obvinení novinárka podľa jej priateľky uzavrela s vyšetrovateľmi dohodu o vine a treste
Podľa portálu Moscow Times sa Šipačevová narodila na Ukrajine. V rokoch 2019 až 2025 pracovala ako reportérka na voľnej nohe pre časopis Forbes Russia, ako aj pre médiá ako RBC, Takie Dela a ďalšie.
Reuters pripomína, že od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Rusko sprísnilo cenzúru v krajine a tvrdo zasahuje proti médiám.
Ešte pred vynesením stredajšieho rozsudku nezávislá nezisková organizácia Výbor na ochranu novinárov uviedla, že v Rusku je v súvislosti so svojou prácou uväznených 29 novinárov.