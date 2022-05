Ruskú priateľku zadržaného bieloruského novinára odsúdili na 6 rokov

Minsk 6. mája (TASR) - Bieloruský súd odsúdil v piatok ruskú priateľku zadržaného bieloruského novinára Ramana Prataseviča Sofju Sapegovú na šesť rokov väzenia za "podnecovanie sociálnej nenávisti". Oboch zadržali vlani v máji po tom, ako ich lietadlo smerujúce z Grécka do Litvy nútene pristálo v Minsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na ľudskoprávnu organizáciu Viasna.



Sapegová (24) bola zadržaná v máji spolu s Pratasevičom po vynútenom presmerovaní a pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku – údajne pre vyhrážky o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Let pôvodne smeroval z Atén do Vilniusu.



Spojené štáty, Kanada, Európska únia a Británia uvalili v júni pre tento incident na Bielorusko sankcie a americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo niekoľko predstaviteľov bieloruskej vlády zo zosnovania sprisahania s cieľom únosu lietadla.



Pratasevič utiekol do Európy v roku 2019, odkiaľ sa podieľal na prevádzke telegramových účtov kanálu Nexta, ktorý zohrával významnú úlohu pri mobilizácii protestov proti spornému znovuzvoleniu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, píše Reuters.



Po zatknutí sa Pratasevič a Sapegová objavili na videách, kde sa priznávali k svojim údajným činom. Podľa ich priaznivcov však boli videá nahrané pod nátlakom, čo je podľa nich bežnou taktikou miestneho režimu voči kritikom.



Bieloruský novinár čaká na súdny proces v domácej väzbe v Bielorusku.