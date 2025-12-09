Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Zahraničie

Ruský admirál Moisejev obvinil NATO zo špionážnej aktivity v Arktíde

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Protiponorkové lietadlá NATO na Islande sú podľa Moisejeva v uplynulom období oveľa aktívnejšie.

Autor TASR
Moskva 9. decembra (TASR) - Krajiny Severoatlantickej aliancie zintenzívňujú svoje špionážne aktivity v oblasti Arktídy. V utorok to vyhlásil veliteľ ruských námorných síl admirál Alexandr Moisejev. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.

Protiponorkové lietadlá NATO na Islande sú podľa Moisejeva v uplynulom období oveľa aktívnejšie. Na ostrove majú svoje pozorovacie lietadlá nasadené Spojené štáty, Kanada a Británia. Ruský admirál sa zmienil aj o plánoch NATO rozmiestniť vo Fínsku strategické pozorovacie drony.

Moisejev tiež uviedol, že západné krajiny susediace s arktickým regiónom výrazne urýchľujú výstavbu ľadoborcov a zameriavajú sa na moderné multifunkčné bezpilotné lietadlá na vojenské a dvojaké účely.

„Tieto kroky dokazujú, že Rusko formuje vojenské nástroje odstrašenia v Arktíde,“ dodal admirál podľa agentúry TASS. Cieľom Aliancie je podľa neho obmedziť ruské aktivity v Arktíde.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta

ÚTOK V BRNE: Pobodaná žena zomrela na mieste