Ruský admirál Moisejev obvinil NATO zo špionážnej aktivity v Arktíde
Autor TASR
Moskva 9. decembra (TASR) - Krajiny Severoatlantickej aliancie zintenzívňujú svoje špionážne aktivity v oblasti Arktídy. V utorok to vyhlásil veliteľ ruských námorných síl admirál Alexandr Moisejev. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.
Protiponorkové lietadlá NATO na Islande sú podľa Moisejeva v uplynulom období oveľa aktívnejšie. Na ostrove majú svoje pozorovacie lietadlá nasadené Spojené štáty, Kanada a Británia. Ruský admirál sa zmienil aj o plánoch NATO rozmiestniť vo Fínsku strategické pozorovacie drony.
Moisejev tiež uviedol, že západné krajiny susediace s arktickým regiónom výrazne urýchľujú výstavbu ľadoborcov a zameriavajú sa na moderné multifunkčné bezpilotné lietadlá na vojenské a dvojaké účely.
„Tieto kroky dokazujú, že Rusko formuje vojenské nástroje odstrašenia v Arktíde,“ dodal admirál podľa agentúry TASS. Cieľom Aliancie je podľa neho obmedziť ruské aktivity v Arktíde.
