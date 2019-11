Ruský akademik podozrivý z vraždy milenky: Stratili sme kontrolu

Moskva 11. novembra (TASR) - Popredný ruský profesor histórie a odborník na Napoleona, 63-ročný Oleg Sokolov, ktorý je podozrivý z vraždy svojej mladej milenky a bývalej študentky Anastasije Ješčenkovej (24), v pondelok na súde vyhlásil, že k tragédii došlo po tom, ako sa obaja pohádali a stratili nad sebou kontrolu. Mladá žena ho podľa jeho slov následne napadla nožom. V pondelok o tom informovala agentúra Interfax.



"To dievča, ktoré bolo pre mňa prekrásnym ideálom, sa premenilo na netvora," uviedol Sokolov počas súdneho pojednávania na margo svojej milenky, pričom dodal, že Ješčenková žiarlila na jeho deti z prvého manželstva a "išlo od nej veľa agresivity".



"Počas hádky sme nad sebou obaja stratili kontrolu. Nepamätám si, ako sa to stalo. Nikdy som taký nebol, napadla ma nožom," zdôraznil ruský akademik.



Sokolov, ktorý sa na súde rozplakal, tiež povedal, že to, čo sa stalo, je mu "veľmi ľúto", pričom verí, že proces s ním je spravodlivý. S Ješčenkovou sa podľa jeho slov plánovali zosobášiť.



Petrohradský okresný súd následne na Sokolova, ktorý sa k vražde svojej milenky priznal, uvalil väzbu do 9. januára 2020.



Sokolov učil dejiny na Petrohradskej štátnej univerzite, kde vyštudoval aj ruský prezident Vladimir Putin, a mal blízke vzťahy s ruskými predstaviteľmi.



Akademika, ktorý je držiteľom francúzskeho vyznamenania Rad Čestnej légie, zadržali pre podozrenie z vraždy ešte v sobotu po tom, ako ho vytiahli z ľadovej vody rieky Mojka aj s batohom obsahujúcim ženské ruky.



Sokolov bol údajne opitý a spadol do rieky, keď sa pokúšal zbaviť častí tela. Potom mal údajne v pláne spáchať samovraždu v Petropavlovskej pevnosti, jednej z najslávnejších pamätihodností v niekdajšom hlavnom meste cárskeho Ruska, pričom chcel byť oblečený ako Napoleon.



Zatknutý profesor vyšetrovateľom povedal, že svoju milenku zastrelil pri hádke a potom jej odrezal hlavu, ruky a nohy, informovali miestne médiá.



Sokolov a jeho milenka študovali francúzske dejiny a radi sa obliekali do dobových kostýmov - Sokolov najmä do kostýmu Napoleona.



Študenti opísali Sokolova ako talentovaného učiteľa, ktorý vedel dobre napodobniť francúzskeho cisára a jeho generálov, ale aj ako "fanatika", ktorý volal svoju milenku "Joséphine" a rád sa nechal oslovovať "veličenstvo".



Jeho bývalý študent Fiodor Danilov uviedol, že profesor bol uznávaný ako jeden z najlepších pedagógov univerzity, ale bol to výstredný muž, ktorý občas kričal vo francúzštine.



Jeho vzťah s Ješčenkovou bol verejným tajomstvom, vysvetlil Danilov. "Ale nikomu to neprekážalo, bola to jej vec," dodal.



Médiá uvádzajú, že Sokolov v roku 2008 zbil inú ženu a vyhrážal sa jej zabitím, ale nikdy nebol obvinený.