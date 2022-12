Ruský Belgorod podľa slov tamojšieho gubernátora ostreľujú Ukrajinci

Moskva 8. decembra (TASR) - Ukrajinské sily údajne ostreľujú ruské pohraničné mesto Belgorod. Tvrdí to gubernátor rovnomennej oblasti Viačeslav Gladkov, informuje spravodajská stanica CNN.



Gladkov uviedol vo štvrtok na platforme Telegram, že elektrické vedenie v Belgorode ležiacom zhruba 35 kilometrov od ukrajinských hraníc, poškodil šrapnel. Dodal, že podľa predbežných informácií nedošlo pri ostreľovaní k nijaký, civilným obetiam.



CNN pripomína, že to nie je prvýkrát, čo Gladkov hovoril o ostreľovaní Belgorodu. Pri ukrajinskom ostreľovaní tohto mesta podľa jeho slov z 15. novembra zahynuli dvaja ľudia.



Správa o údajnom ostreľovaní Belgorodu sa objavila po tom, ako Moskva obvinila Kyjev z toho, že v pondelok aj utorok útočil dronmi na vojenské letiská na ruskom území, a to hlboko za frontovou líniou. Podľa CNN tak Moskva nepriamo priznala, že nedokáže plne ochrániť svoje vnútrozemie.