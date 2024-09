Ruský bojový dron havaroval vo východnom Lotyšsku

Riga 8. septembra (TASR) - Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs v nedeľu vyhlásil, že na území krajiny havaroval ruský vojenský dron. Podľa jeho slov tiež dochádza k častejšiemu narúšaniu vzdušného priestoru pozdĺž východných hraníc NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Bývalá sovietska republika, ktorá je v súčasnosti členom EÚ i NATO, má od získania nezávislosti napäté vzťahy s Moskvou. Tie sa však ešte zhoršili po útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.



"Rusky vojenský dron... sa včera zrútil vo východnej časti Lotyšska. Aktuálne prebieha vyšetrovanie," ozrejmil prezident na platforme X. "Sme v úzkom kontakte s našimi spojencami. Počet takýchto incidentov na východnom krídle NATO narastá a my ich musíme riešiť spoločne," zdôraznil Rinkévičs.



Lotyšské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že dron vletel do vzdušného priestoru krajiny z Bieloruska a následne sa zrútil na území mesta Rézekne.



"Táto situácia potvrdzuje, že musíme pokračovať v začatej práci na posilnení východnej lotyšskej hranice, a to vrátane rozvoja protivzdušnej obrany a elektronického boja s cieľom obmedzenia aktivít dronov rôzneho využitia," uviedol minister obrany Andris Sprúds.



Rumunsko v nedeľu tiež uviedlo, že ruský útočný dron zacielený na civilnú infraštruktúru v susednej Ukrajine vstúpil do vzdušného priestoru krajiny. Bukurešť dôrazne odsúdila "opätovné porušenie", ku ktorému došlo zo strany Moskvy.



Najmenej dva prípady narušenia svojho vzdušného priestoru ruskými raketami alebo bezpilotnými lietadlami zaznamenalo aj Poľsko. Naposledy k tomu došlo v decembri.



Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski v rozhovore pre denník Financial Times zverejnenom minulý týždeň povedal, že Varšava by mala mať právo zostreliť ruské drony namierené na Ukrajinu pred tým, ako vstúpia do poľského vzdušného priestoru. NATO však s týmto postupom nesúhlasí.