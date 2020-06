Ruský cenzúrny úrad zrušil zákaz obľúbenej aplikácie Telegram

Moskva 18. júna (TASR) - Ruský cenzúrny úrad (Roskomnadzor) vo štvrtok zrušil zákaz používania obľúbenej šifrovanej komunikačnej aplikácie Telegram. O úplné zablokovanie prístupu k Telegramu sa usiloval od apríla 2018, uviedla agentúra Interfax s tým, že Roskomnadzor vyradil stránku telegram.org z registra zakázaných webov.



Web Telegramu bol zablokovaný 13. apríla 2018 na základe rozhodnutia okresného súdu v Moskve, ktorý to zdôvodnil tým, že táto internetová služba odmieta poskytnúť kľúče na rozšifrovanie správ užívateľov. Od Telegramu to požadovala ruská tajná služba FSB.



FSB tvrdila, že poskytnutie šifrovacích kľúčov neporušuje súkromie používateľov, pretože kľúče ako také nie sú považované za informáciu s obmedzeným prístupom. Odvolávala sa pritom na zistenie, že aplikáciu Telegram využívali aj páchatelia atentátu v petrohradskom metre z apríla 2017, ktorý si vyžiadal 16 obetí.



Agentúra AP pripomenula, že na základe rozhodnutia súdu v Moskve bol v apríli 2018 poskytovateľ služby Telegram vyzvaný na zablokovanie tejto aplikácie, ktorá aj bola krátky čas nedostupná. V priebehu niekoľkých hodín sa však prístup k nej obnovil a odvtedy sa stále používa.



Medzi aktívnych používateľov aplikácie patrili aj ruskí vládni úradníci a niektoré vládne agentúry viedli svoje oficiálne účty práve na Telegrame.



Tento rok počas pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 si viaceré krízové štáby vybrali práve aplikáciu Telegram, aby na nej zverejňovali každodenné aktualizácie o vývoji epidemiologickej situácie.



V apríli tohto roku aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pripustil, že aplikácia sa napriek zákazu využíva.



Zdroj z ruských orgánov činných v trestnom konaní podľa Interfaxu vo štvrtok na vysvetlenie zrušenia zákazu uviedol, že administrátori služby Telegram úradom neposkytli šifrovacie kľúče, avšak deklarovali pripravenosť spolupracovať v prípade konkrétnych požiadaviek týkajúcich sa boja proti extrémizmu a terorizmu.



Zakladateľ Telegramu Pavel Durov už začiatkom júna vyzval úrady, aby zrušili jeho zablokovanie a umožnili 30 miliónom ruských používateľov komfortnejšie využívať túto službu. Durov uviedol, že tím Telegramu v posledných rokoch výrazne zlepšil nástroje na vyhľadávanie a odstraňovanie extrémistického obsahu bez zásahu do súkromia používateľov.



Roskomnadzor vo štvrtok ocenil túto Durovom avizovanú "pripravenosť (Telegramu) na boj proti terorizmu a extrémizmu".