Ruský Červený kríž sa údajne využíva ako nástroj kremeľskej propagandy

Ženeva 28. februára (TASR) - Investigatívne tímy niekoľkých západných médií zistili, že humanitárna organizácia Ruský Červený kríž sa používa ako nástroj kremeľskej propagandy - napriek tomu, že podľa štatútu má byť neutrálna a oddelená od politiky.



Podľa agentúry DPA to vyplýva zo zistení nemeckého magazínu Der Spiegel, rakúskych novín Standard a švajčiarskeho denníka Tages-Anzeiger a niekoľkých ďalších spravodajských tímov. Investigatívni novinári a experti analyzovali utajené dokumenty z Ruska, ktoré získal estónsky spravodajský web Delfi.



Týždenník Der Spiegel napísal, že z dokumentov vyplýva, že Ruský Červený kríž je "súčasťou komplexnej propagandistickej stratégie zameranej na zabezpečenie moci a vplyvu (ruského prezidenta Vladimira) Putina a jeho okolia".



Moskva vraj plánuje zriadiť aj pobočky Ruského Červeného kríža na okupovaných ukrajinských územiach, aby nahradila tamojšiu humanitárnu prácu Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).



Okrem toho šéf Ruského Červeného kríža bol údajne aktívny aj v organizáciách, ktoré podporujú vojnu proti Ukrajine a očierňujú Ukrajincov ako neonacistov.



MVČK je - rovnako ako iné národné pobočky - súčasťou zastrešujúcej siete Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC).



Zatiaľ čo národné pobočky sú primárne aktívne v oblasti humanitárnej pomoci a pomoci pri katastrofách, MVČK okrem vlastných humanitárnych operácií monitoruje aj dodržiavanie Ženevských dohovorov. MVČK tak napr. koordinuje výmeny vojnových zajatcov.



MVČK uviedla, že vyšetrí obvinenia, ktoré sa objavili v médiách.



"Uvedomujeme si, že dnešné správy by mohli vyvolať obavy a otázky, ktoré by mohli mať vplyv na dôveru v hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca," vysvetľoval v pondelok hovorca MVČK.