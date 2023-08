Ruský Ďaleký východ odstraňuje následky tajfúnu Kchanún

Moskva/Praha 17. augusta (TASR) — Úrady Prímorského kraja na ruskom Ďalekom východe začínajú s odškodňovaním ľudí, ktorí prišli o majetok pri záplavách vyvolaných tajfúnom Kchanún. Nad územie Prímorského kraja sa pritom presúva ďalší tajfún pomenovaný Lan.



Ako informovala britská stanica BBC, najväčšie škody tajfún napáchal v meste Ussurijsk a priľahlých obciach.



BBC pripomenula, že 11. augusta na území Prímorského kraja spadol takmer mesačný objem zrážok — 117 milimetrov. O deň neskôr došlo k poškodeniu hrádze, ktorá mala časť Ussurijska chrániť pred povodňami. O život prišli dve deti vo veku desať a 12 rokov. Záplavy odrezali od sveta 27 miest a dedín. Regionálne úrady začiatkom týždňa vyhlásili stav núdze.



Gubernátor Prímorského kraja Oleg Kožemiako nariadil zaplatiť obetiam po 10.000 rubľov (97 eur), aby si "ľudia mohli kúpiť základné potreby".



Na svojom kanáli na platforme Telegram Kožemiako okrem toho spresnil, že regionálne úrady vyplatia ako materiálnu pomoc 10.000 rubľov za každého člena rodiny, ak voda vnikla do domu a siaha do výšky desať centimetrov alebo je narušená statika obydlia; 50.000 rubľov (487 eur) za každého člena rodiny, ak je majetok poškodený čiastočne; a 100.000 rubľov (974 eur) pre každého člena rodiny pri úplnej strate majetku.



Obyvatelia mesta Ussurijsk výšku odškodného kritizujú a tvrdia, že majetok, o ktorý prišli, tieto sumy nepokryjú.



Ku kritike sa pridal aj primátor Ussurijska Jevgenij Korž, podľa ktorého federálne úrady obyvatelia mesta a ich problémy nezaujímajú.



Miestne úrady vo štvrtok informovali, že po opadnutí vody sa obnovili práce na nedokončenej rekonštrukcii hrádze. Tá prebieha od roku 2022 a vynaložilo sa na ňu viac ako 300 miliónov rubľov (3,216 milióna eur), ale práce sa nestihli dokončiť, uviedla vo svojej reportáži stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Podľa zmluvy mala byť hrádza uvedená do prevádzky v máji 2023 po 11 etapách rekonštrukcie. Neskôr vedenie mesta oznámilo, že sa tak stane tento rok v lete.