Ruský denník dostal varovanie za neoznačenie zahraničného agenta

Moskva 22. marca (TASR) - Ruský nezávislý denník Novaja Gazeta dostal od cenzorského úradu varovanie za to, že v jednom z publikovaných textov neoznačil mimovládnu organizáciu ako "zahraničného agenta", čo vyžaduje príslušná legislatíva. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Ruský regulačný úrad - Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) - neuviedol, ktorá mimovládna organizácia nebola v texte riadne označená. Roskomnadzor dosiaľ na žiadosť AFP o komentár celej situácie nereagoval.



AFP pripomenula, že ak niektoré z médií dostane od Roskomnadzoru dve takéto upozornenia v priebehu jedného roka, súd môže vydať príkaz na zablokovanie jeho webu alebo zákaz činnosti.



Nadežda Prusenková, hovorkyňa Novej Gazety, pre AFP uviedla, že redakcia ešte stále nemá varovanie Roskomnadzoru v písomnej forme a nevie ani, o ktorý článok denníka ide. Pripustila, že zo strany Roskomnadzoru ide s najväčšou pravdepodobnosťou o psychický nátlak na redakciu. Avizovala, že denník sa proti krokom úradu odvolá.



Novaja gazeta, ktorú v roku 1993 spoluzaložil bývalý sovietsky vodca Michail Gorbačov, je prakticky jediným zostávajúcim celoštátnym denníkom v Rusku kritizujúcim prezidenta Vladimira Putina a jeho politiku v krajine i mimo nej.



Šéfredaktor Novej gazety Dmitrij Muratov sa vlani spolu s filipínskou novinárokou Mariou Ressaovou stal laureátom Nobelovej ceny za mier za boj za slobodu slova. Muratov v utorok informoval, že denník sa rozhodol dať jeho zlatú Nobelovu medailu do dražby a výťažok z nej venovať na pomoc ukrajinským vojnovým utečencom.



Rusko v poslednom období zažíva bezprecedentnú sériu zásahov proti odporcom súčasného režimu i proti nezávislej žurnalistike. Jedným z týchto zásahov je aj zaraďovanie mimovládnych organizácií a médií do zoznamu tzv. zahraničných agentov. Ide o označenie, ktoré v Rusku vyvoláva pejoratívne konotácie a znamená aj zvýšený dohľad do strany štátu.



Samotná Novaja Gazeta zatiaľ nebola vyhlásená za "zahraničného agenta".



Začiatkom marca redakcia Novej Gazety informovala, že zo svojho webu odstráni obsah o Ukrajine a bude pracovať "v podmienkach vojenskej cenzúry". Reagovala takto na novú situáciu, ktorá v Rusku vznikla po tom, ako Štátna duma schválila zákon trestajúci - aj väzením - "falošné správy" o ruskej armáde.