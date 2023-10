Ruský diplomat Bogdanov nevylúčil stretnutie s predstaviteľmi Hamasu

Moskva 14. októbra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov budúci týždeň navštívi Katar, kde bude rokovať o oslobodení izraelských rukojemníkov zajatých palestínskym hnutím Hamas v pásme Gazy. S odvolaním na ruské médiá o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



Podľa ruskej agentúry RIA Novosti Bogdanov nevylúčil stretnutie so zástupcami hnutia Hamas. Takáto schôdzka totiž prebehla vždy, keď Katar navštívil.



"Ak si to (Hamas) želá, vždy budeme udržiavať kontakt. Navyše v súčasnej situácii je takéto stretnutie užitočné na riešenie praktických otázok vrátane prepustenia rukojemníkov," povedal Bogdanov.



Moskva dosiaľ opatrne odsudzovala násilie z oboch strán konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Zároveň opätovne navrhla stať sa potenciálnym sprostredkovateľom riešenia vzhľadom na to, že podľa AFP udržiava s obomi blízke vzťahy.



"Rusko môže (pomôcť) vďaka tomu, že sme mali s Izraelom za posledných 15 rokov dobré vzťahy," povedal ruský prezident Vladimir Putin v piatok na návšteve Kirgizska.



Šéf Kremľa zároveň varoval, že očakávaná pozemná ofenzíva izraelských síl proti palestínskym militantom v pásme Gazy povedie k "neprijateľným" civilným obetiam. "Najdôležitejšie je teraz zastaviť krviprelievanie," deklaroval Putin.



Rusko v piatok predložilo Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie, ktorá žiada "humanitárne prímerie" a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných islamistickou organizáciou Hamas v pásme Gazy.



Moskva, ktorá už takmer 20 mesiacov agresívne útočí na susednú Ukrajinu, však dlhodobo agituje za vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu, čo považuje za jediné možné riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.