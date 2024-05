Ruský diplomat: EÚ bude musieť vrátiť Rusku, čo mu ukradla

Brusel/Moskva 21. mája (TASR) - Plán Európskej únie nasmerovať výnosy zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine bude mať "nepredvídateľné" následky pre eurozónu, ekonomiky členských krajín a investičnú klímu. Uviedol to v utorok podľa tlačovej agentúry TASS diplomatický zástupca Ruska pri Európskej únii. Informáciu priniesla agentúra Reuters, píše TASR.



"Jedinou predvídateľnou vecou je, že v EÚ budú skôr či neskôr nútení vrátiť našej krajine, čo bolo ukradnuté," citovala agentúra TASS vyjadrenie úradujúceho ruského chargé d'affaires v Bruseli Kirilla Logvinova pre ruských novinárov.



Diplomati členských krajín EÚ sa v utorok v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ zhodli, že výnosy zo zmrazených ruských aktív v Únii sa použijú na nákup zbraní pre Ukrajinu a na jej obnovu. Ročné výnosy zo zmrazených ruských aktív predstavujú približne tri miliardy eur.



Podľa odobreného scenára sa na nákup zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom Európskeho mierového nastroja (EPF) použije 90 percent výnosov. Zvyšných desať percent by sa malo prostredníctvom rozpočtu EÚ použiť na projekty týkajúce sa obnovy Ukrajiny. Prvú miliardu eur by Ukrajina mohla získať už v júli tohto roka.



O využití zmrazených ruských aktív na pôde EÚ v prospech Ukrajiny sa hovorí od vypuknutia ruskej agresie voči Ukrajine v roku 2022. Únia si je vedomá skutočnosti, že siahnuť na zmrazené aktíva predstavuje komplikácie z pohľadu medzinárodného práva; s výnosmi zo zmrazených aktív však môže nakladať slobodnejšie.