< sekcia Zahraničie
Ruský diplomat obvinil EÚ, že s Ukrajinou si už rozdelili ruské aktíva
Európska únia zmrazila rezervy Centrálnej banky Ruska (Centrobank) vo výške 210 miliárd eur.
Autor TASR
Moskva 29. januára (TASR) - Vysokopostavený ruský diplomat obvinil Európsku úniu, že zmrazené ruské aktíva už „rozdelila“ medzi Ukrajinu a svoj vlastný zbrojársky priemysel. Tvrdí to riaditeľ oddelenia európskych záležitostí ruského ministerstva zahraničných vecí Vladislav Maslennikov, ktorý plány EÚ s ruskými aktívami prirovnal k „túžbe rozdeliť si kožušinu z nezabitého medveďa“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Už sa poponáhľali rozdeliť (aktíva) na papieri medzi kyjevský režim (ako Rusko označuje súčasné ukrajinské vedenie) a svoje vlastné vojensko-priemyselné podniky, ktoré profitujú z pokračovania ukrajinského konfliktu,“ uviedol Maslennikov podľa zdroja ruskej vládnej tlačovej agentúry TASS.
Maslennikov sa domnieva, že neochota „rozlúčiť sa s nezákonne zmrazenými aktívami“ je dôkazom, že EÚ „ani nepochybuje o vhodnosti pokračovania politiky protiruských sankcií“.
Európska únia zmrazila rezervy Centrálnej banky Ruska (Centrobank) vo výške 210 miliárd eur. Väčšina tejto sumy - približne 185 miliárd eur - je v belgickom depozitári Euroclear. Zvyšok peňazí je uložený vo Francúzsku, Luxembursku a Nemecku.
Maslennikov pripomenul, že Centrobank v decembri 2025 podal žalobu proti Euroclearu. Išlo o reakciu na krok EÚ, ktorým ruské aktíva zmrazila na neurčitú dobu, čím sa odstránila prvá prekážka v sprístupnení týchto peňazí Ukrajine vo forme reparačnej pôžičky.
Plány použiť zmrazený štátny majetok na pôžičku Kyjevu však v decembri 2025 nezískali jednomyseľnú podporu lídrov EÚ a boli odložené.
Odborníci vnímajú žalobu podanú Centrobankom ako prvý krok Moskvy v príprave protiopatrení zameraných na európsky kapitál, ktorý v Rusku stále zostáva.
Ruský diplomat avizoval, že sa „aj prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí budú naďalej usilovať o vrátenie svojho majetku nelegálne držaného v Európskej únii.“ Dodal, že akékoľvek nezákonné konanie v tejto veci Rusko považuje za krádež, na ktorú bude „primerane reagovať“.
„Už sa poponáhľali rozdeliť (aktíva) na papieri medzi kyjevský režim (ako Rusko označuje súčasné ukrajinské vedenie) a svoje vlastné vojensko-priemyselné podniky, ktoré profitujú z pokračovania ukrajinského konfliktu,“ uviedol Maslennikov podľa zdroja ruskej vládnej tlačovej agentúry TASS.
Maslennikov sa domnieva, že neochota „rozlúčiť sa s nezákonne zmrazenými aktívami“ je dôkazom, že EÚ „ani nepochybuje o vhodnosti pokračovania politiky protiruských sankcií“.
Európska únia zmrazila rezervy Centrálnej banky Ruska (Centrobank) vo výške 210 miliárd eur. Väčšina tejto sumy - približne 185 miliárd eur - je v belgickom depozitári Euroclear. Zvyšok peňazí je uložený vo Francúzsku, Luxembursku a Nemecku.
Maslennikov pripomenul, že Centrobank v decembri 2025 podal žalobu proti Euroclearu. Išlo o reakciu na krok EÚ, ktorým ruské aktíva zmrazila na neurčitú dobu, čím sa odstránila prvá prekážka v sprístupnení týchto peňazí Ukrajine vo forme reparačnej pôžičky.
Plány použiť zmrazený štátny majetok na pôžičku Kyjevu však v decembri 2025 nezískali jednomyseľnú podporu lídrov EÚ a boli odložené.
Odborníci vnímajú žalobu podanú Centrobankom ako prvý krok Moskvy v príprave protiopatrení zameraných na európsky kapitál, ktorý v Rusku stále zostáva.
Ruský diplomat avizoval, že sa „aj prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí budú naďalej usilovať o vrátenie svojho majetku nelegálne držaného v Európskej únii.“ Dodal, že akékoľvek nezákonné konanie v tejto veci Rusko považuje za krádež, na ktorú bude „primerane reagovať“.