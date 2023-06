Ruský diplomat sa usídlil na pozemku neďaleko austrálskeho parlamentu

Canberra 23. júna (TASR) - Na pozemku v blízkosti austrálskeho parlamentu v Canberre sa neoprávnene usídlil ruský diplomat. V tejto lokalite mala byť postavená nová ruská ambasáda, čomu však austrálske úrady z bezpečnostných dôvodov zabránili, informovali v piatok agentúry AP a AFP.



Austrálski zákonodarcovia minulý týždeň v zrýchlenom konaní schválili zablokovanie ruského prenájmu daného pozemku v Canberre, pretože na ňom mali postaviť nové sídlo ruského veľvyslanectva.



Lokalita sa nachádza len približne 400 metrov od austrálskeho federálneho parlamentu. Austrálske tajné služby sa preto obávali, že by nová budova ruskej ambasády mohla slúžiť aj na špionážne aktivity zamerané voči austrálskym poslancom.



Už od minulej nedele sa na pozemku zdržiava nemenovaný ruský diplomat. Napriek chladnému počasiu tam prespáva v unimobunke a svojou prítomnosťou účinne blokuje snahy o zabratie pozemku austrálskymi úradmi.



Austrálske vládne zdroje potvrdili, že ide o osobu, na ktorú sa vzťahuje diplomatická ochrana. Miestna polícia jeho počínanie monitoruje, avšak podľa správ médií sa ho neodvažuje zadržať, pretože by to mohlo ešte vyostriť už aj tak napätý vzťah medzi Canberrou a Moskvou.



Austrálsky premiér Anthony Albanese však ubezpečil občanov, že muž zdržiavajúci sa na pozemku nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. "Chlapík stojaci v zime na kúsku trávnika v Canberre nijako neohrozuje národnú bezpečnosť" Austrálie, zdôraznil Albanese. Prisľúbil tiež, že celá situácia "sa vyrieši", avšak nekonkretizoval ako.



Ak by austrálska vláda muža oficiálne označila za nežiaducu osobu, boli by jeho diplomatická ochrana zrušená a územie Austrálie by musel opustiť do 48 hodín, uvádza agentúra AP.



Albanese dodal, že Rusko bude aj naďalej mať svoju ambasádu v Canberre, rovnako ako Austrália v Moskve. Ruské veľvyslanectvo v súčasnosti využíva budovu na canberrskom predmestí Griffith, kde už v minulosti sídlila ambasáda Sovietskeho zväzu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však tento krok Austrálie ostro odsúdil a obvinil ju z "rusofóbnej hystérie".



Hovorca austrálskej vlády v piatok oznámil, že Rusko sa obrátilo na najvyšší súd Austrálie s cieľom spochybniť platnosť novoprijatého zákona pre údajný nesúlad s austrálskou ústavou. Podľa vyjadrenia hovorcu Canberra takýto krok očakávala a považuje ho za súčasť "ruskej hry".