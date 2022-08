Ruský diplomat vo Viedni vyvolal pobúrenie tvítom na adresu Ukrajiny

Viedeň/Kyjev/Moskva 20. augusta (TASR) - Stály zástupca Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Ulianov vyvolal pobúrenie na Ukrajine, keď vo svojej správe na Twitteri komentoval poďakovanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za ďalšiu tranžu vojenskej pomoci z USA vetou: "Žiadne zľutovanie s ukrajinským národom!"



Ako v sobotu informovala agentúra APA, ruský diplomat neskôr svoj tvít vymazal a ospravedlnil sa zaň s tým, že bol nepochopený.



Vysvetlil, že reagoval na novú vojenskú pomoc Spojených štátov pre Ukrajinu a nedávny výrok prezidenta Zelenského, ktorý v súčasnej situácii vylúčil akékoľvek mierové rozhovory. Ulianov tvrdí, že mal na mysli fakt, že to USA a Zelenskyj "v skutočnosti nemajú zľutovanie s ukrajinským obyvateľstvom" trpiacim vo vojne.



Poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak označil Ulianovov status za výzvu na genocídu ukrajinského národa a predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk žiada vyhlásiť Ulianova za nežiaducu osobu a deportovať ho z Rakúska do Ruska.



Ulianov v telefonickom rozhovore pre agentúru APA zdôraznil, že v prípade jeho tvítu došlo k nedorozumeniu a nepochopeniu.



Uznal, že na status Zelenského reagoval emotívne. Vysvetlil, že ním chce vyjadriť myšlienku: "Opäť len zbrane, nie diplomacia."



Dodal, že možno by stačilo, keby svoju vetu v komentári namiesto výkričníka ukončil otáznikom.



Na svoju obranu tiež uviedol, že v jeho statusoch na Twitteri "za posledné roky sa nenájde žiadne opovrhnutiahodné vyjadrenie o ukrajinskom ľude."