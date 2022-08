Ruský diplomat vylúčil možnosť mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 22. augusta (TASR) - Vysokopostavený ruský diplomat Gennadij Gatilov vylúčil v pondelňajšom rozhovore pre noviny Financial Times (FT) možnosť diplomatického riešenia vojnového konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. Rusko podľa jeho slov zároveň očakáva, že konflikt na Ukrajine sa predĺži." zhodnotil Gatilov, ktorý pôsobí ako stály predstaviteľ Ruskej federácie pri Úrade OSN v Ženeve. "" dodal.Gatilov okrem toho povedal, že k žiadnym priamym rokovaniam šéfa Kremľa Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nedôjde.Konštatoval tiež, Rusko a Ukrajina boli počas aprílových rokovaní v Turecku "" k dosiahnutiu dohody o ukončení konfliktu. Osoby, ktoré sa na týchto rokovaniach zúčastnili, však takéto tvrdenie popierajú, uvádza FT. Gatilov obvinil Spojené štáty a ďalších spojencov v NATO z toho, že tlačili na ukrajinských vyjednávačov, aby z rozhovorov odišli.FT pripomína, že bilaterálne rozhovory o ukončení bojov zlyhali po tom, čo v apríli vyšli na povrch vojnové zločiny ruských okupačných síl na Ukrajine. Moskva obvinenia zo spáchania takýchto zločinov odmieta.Neschopnosť znova naštartovať mierové rokovania a pretrvávajúca vojenská podpora Ukrajiny zo strany západných krajín podľa Gatilova znamená, že nie je možné predpovedať, ako dlho bude vojna trvať. "" uviedol v tejto súvislosti.OSN by mala podľa jeho slov zohrávať väčšiu úlohu v snahách o ukončenie konfliktu. Podľa jeho slov je však "" a nie je schopná v rámci úsilia o riešenie konfliktu konať efektívne ako mediátor.Gatilov tiež skonštatoval, že ruskí diplomati v Ženeve nie sú v kontakte so západnými delegáciami. "" priblížil.