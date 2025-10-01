< sekcia Zahraničie
Ruský diplomat zapletený do špionážneho prípadu v OMV opustil Rakúsko
Moskva chce v reakcii vyhostiť rakúskeho diplomata, oznámila v utorok popoludní ruská ambasáda vo Viedni.
Autor TASR
Viedeň/Moskva 1. októbra (TASR) - Niekoľko dní po zverejnení podozrení o špionáži v spoločnosti OMV vyhlásilo Rakúsko za „nežiaducu osobu“ ruského diplomata. Ten už opustil územie krajiny, odpovedala v utorok popoludní hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí na otázku agentúry APA, informuje TASR.
Moskva chce v reakcii vyhostiť rakúskeho diplomata, oznámila v utorok popoludní ruská ambasáda vo Viedni. Podľa rakúskych informácií opustil ruský diplomat Rakúsko 24. septembra, deň predtým, ako v jeho prípade nadobudlo účinnosť vyhlásenie za „personu non grata“. Predtým ruská ambasáda odmietla zrušenie jeho diplomatickej imunity, čo by umožnilo jeho vyšetrovanie v prípade OMV.
Rakúsky spravodajský magazín Profil 19. septembra informoval, že ruský diplomat sa opakovane stretával s medzitým prepusteným zamestnancom OMV. Ich stretnutia monitorovali pracovníci Riaditeľstva pre štátnu bezpečnosť a spravodajské služby (DSN). Rakúsky kontakt ruského diplomata je v súčasnosti na úteku a pri prehliadke jeho domu našli množstvo interných dokumentov.
O prípade údajnej špionáže bolo zatiaľ zverejnených len minimum podrobností. Podľa Profilu pred prepustením pracoval nielen pre spoločnosť OMV, ale bol tiež dočasne pridelený k spoločnosti Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), ktorá vlastní štvrtinu akcii OMV. Tým získal prehľad o oboch spoločnostiach.
Rakúske ministerstvo spravodlivosti v rámci štandardného postupu požiadalo ministerstvo zahraničných vecí, aby komunikovalo s ruským veľvyslanectvom, pretože údajného agenta tajnej služby FSB chránila diplomatická imunita. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí vysvetlila, že ruský chargé d'affaires bol informovaný, že diplomat bude považovaný za „personu non grata“ podľa článku 9 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, ak nebude zbavený imunity. Veľvyslanectvo tejto žiadosti o zbavenie imunity nevyhovelo.
