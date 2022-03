Ruský dlhý konvoj vozidiel neďaleko Kyjeva brzdia kaziace sa vozidlá

Kyjev 2. marca (TASR) - Obrovská kolóna ruských vozidiel smerujúca na juh k ukrajinskému hlavnému mestu Kyjev nie je dlhá 64 kilometrov a jej väčšinu netvoria obrnené vozidlá. Spresnenie priniesla v utorok britská stanica BBC, ktorá sa odvolala na spoločnosť McKenzie Intelligence Services.



Kolónu tvorí séria logistických "blokov", teda zoskupení vozidiel, ktoré sa pohybujú v rozstupoch po dlhej hlavnej ceste od bieloruskej hranice a majú sa spojiť s ruskými jednotkami na severných predmestiach Kyjeva. Ukázala to zblízka analýza najnovších satelitných záberov od spoločnosti McKenzie Intelligence Services.



Podľa analýzy to vyzerá tak, že konvoj na niekoľkých miestach zabrzdili pokazené vozidlá.



Konvoj pozostáva z niekoľkých pancierových vozidiel (tankov) a bojových vozidiel pechoty, ale prevažne z logistických vozidiel, čo naznačuje plány, že nepôjde len o krátky boj.



Analytici tvrdia, že za posledných 24 hodín zaznamenali veľmi malý postup kolóny na Kyjev, píše BBC. Podľa britského ministerstva obrany bola aj v utorok asi 30 kilometrov severne od Kyjeva.



Zábery z inej situácie, preskúmané spoločnosťou McKenzie Intelligence Services, zachytávajú ruský prápor výsadkárov ukrytý v oblasti letiska Hostomeľ – je to najdôležitejšie medzinárodné nákladné letisko na Ukrajine a zároveň kľúčová vojenská letecká základňa blízko Kyjeva.



Ich delostrelectvo sa však podľa odhadov nachádza mimo dostrelu väčšiny územia Kyjeva.