Ruský dobrovoľnícky zbor tvrdí, že prenikol z Ukrajiny na územie Ruska

Kyjev/Londýn 22. mája (TASR) - Tzv. Ruský dobrovoľnícky zbor (RDK), ktorý vo vojne rozpútanej Ruskom bojuje na strane Ukrajiny, tvrdí, že jeho komandá opäť prenikli na územie Ruskej federácie. Doteraz tak urobili údajne dvakrát.



Ako informovala agentúra AFP, gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov medzičasom potvrdil prienik "ukrajinskej "sabotážnej skupiny" na ruské územie. Uviedol, že ruské jednotky a agenti ruských tajných služieb a ďalších zložiek sa ich snažia "zlikvidovať".



Komandá RDK na dôkaz svojich tvrdí o prieniku na ruské územie zverejnili aj krátke, asi päť sekúnd trvajúce videá. Z videozáznamu sa dá usúdiť, že výpady na ruské územie sa uskutočnili v noci.



Na prvom z nich stojí niekoľko mužov vo vojenských uniformách pred smerovníkom do obce Bezľudovka v Belgorodskej oblasti na západe Ruska. Na druhom videu sú ozbrojení muži pri smerovníku v obci Čuroviči v Brianskej oblasti. Na tretej snímke sú ozbrojení muži pri tabuli obce Ľubimova v Kurskej oblasti.



Prvý výpad RDK do Ruska sa uskutočnil 2. marca, a to na územie Brianskej oblasti. Ruské úrady vtedy uviedli, že diverzanti zabili miestneho obyvateľa. Ruský prezident Vladimir Putin incident označil za teroristický útok.



Ukrajinské úrady sa vtedy od udalostí v Brianskej oblasti dištancovali: tvrdili, že s incidentom nemajú nič spoločné a žiadne "diverzné a prieskumné skupiny" do Ruska nevyslali. Celý "príbeh" o ukrajinskom RDK v Rusku označili za zámernú provokáciu.