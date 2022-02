Ruský dopravca Aeroflot dočasne pozastavil lety do Európy

Moskva 28. februára (TASR) - Ruský národný letecký dopravca Aeroflot od pondelka dočasne pozastavil svoje lety z Moskvy a Petrohradu do viacerých európskych destinácií, vrátane letov prevádzkovaných spoločnosťou Rossiya Airlines. Urobil tak z dôvodu uzavretia vzdušného priestoru viacerými európskymi krajinami pre ruské lietadlá. Aeroflot to oznámil v nedeľu večer na svojej webovej stránke.



Predbežne do 26. marca sú pozastavené lety do Ľubľany, Bukurešti, Rigy a Prahy. Do 23. mája Aeroflot nelieta do Londýna a Dublinu, do 24. mája do Sofie a do 25. mája do Varšavy. Do 4. marca sú zrušené lety do Kišiňova.



Cestujúcim, ktorí chcú napriek tomu cestovať do/z hlavného mesta Spojeného kráľovstva alebo Írska, môže byť v závislosti od dostupnosti ponúknutý let iných spoločností s tranzitom v Európe, píše Aeroflot.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti podľa agentúry DPA uviedlo, že naďalej bude pokračovať letecká preprava ruských občanov z Európy do Ruska. V krajinách, ktoré uzatvorili svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá, sa momentálne nachádza približne 27.000 ruských občanov.



Krajiny EÚ sa rozhodli uzatvoriť svoj vzdušný priestor pre ruských dopravcov v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára. Toto opatrenie sa nevzťahuje na humanitárne lety ani prelety.



Ruská strana reagovala recipročným opatrením a zakázala lety napríklad z Británie, Lotyšska, Litvy, Estónska, Slovinska, Bulharska, Poľska a Českej republiky, pripomína agentúra AFP.