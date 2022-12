Ruský dôstojník napojený na vagnerovcov je veliteľom západného okruhu

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruský dôstojník Jevgenij Nikiforov, napojený na súkromnú armádu Vagnerova skupina, bol vymenovaný za veliteľa Západného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl, uviedli ukrajinské spravodajské služby. TASR prevzala v utorok informácie z webovej stránky britského denníka The Guardian.



Americká nezisková organizácia Inštitút pre štúdium vojny (ISW) so sídlom vo Washingtone vo svojej najnovšej správe uviedla, že Nikiforov údajne velí ruskému západného zoskupeniu z veliteľského postu v meste Bogučar vo Voronežskej oblasti na juhozápade Ruska.



Nikiforov údajne vo funkcii veliteľa Západného vojenského okruhu nahradil generálplukovníka Sergeja Kuzovleva, pretože Nikiforov je členom koalície vytvorenej Sergejom Surovikinom, celkovým veliteľom ruských ozbrojených síl na Ukrajine, a Jevgenijom Prigožinom, zakladateľom ruskej armády žoldnierov Vagnerova skupina, píše ISW.



Ukrajinské tajné služby predtým hlásili, že Prigožin vytvoril spojenectvo so Surovikinom a že obaja sú rivalmi ruského ministra obrany Sergeja Šojgua.



Nikiforov má skúsenosti z velenia jednotkám Vagnerovej skupiny vo východoukrajinskom regióne Donbas z rokov 2014 a 2015, dodal ISW.



Surovikin má povesť brutálneho a tvrdého veliteľa – voči nepriateľom Ruska, civilistom i vlastným podriadeným. Dokázal to vo viacerých vojnách, napríklad v Čečensku a Sýrii, kde velil ruským jednotkám počas neľútostného bombardovania mesta Aleppo.