Ruský dron lietal s vlajkou víťazstva nad okupovanými časťami Ukrajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vlajka víťazstva bola vztýčená vojakmi Červenej armády na budove Ríšskeho snemu (Reichstagu) v Berlíne v roku 1945.

Autor TASR
Moskva 9. mája (TASR) - Ruské ministerstvo obrany zverejnilo v sobotu zábery, na ktorých je vidieť ruských vojakov s dronom nesúcim repliku historickej sovietskej vlajky víťazstva z roku 1945 a prelietajúcim nad Moskvou okupovanými časťami Ukrajiny vo východnom regióne Donbas. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Independent.

Vlajka víťazstva bola vztýčená vojakmi Červenej armády na budove Ríšskeho snemu (Reichstagu) v Berlíne v roku 1945. Sovietsku vlajku v sobotu vztýčili aj v mestách Pokrovsk, Hryšyne a Siversk v okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti na znak „nerozlučného puta medzi generáciami a vernosti hrdinským tradíciám našej vlasti,“ uviedlo ministerstvo.

Na Červenom námestí v Moskve sa v sobotu medzičasom konali oslavy Dňa víťazstva. Sprevádzali ich prísne bezpečnostné opatrenia, píše agentúra AFP, ktorej reportéri boli svedkami vyprázdnených ulíc. V ruskom hlavnom meste odstavili aj mobilný internet.

Ruský prezident Vladimir Putin prišiel na námestie v sprievode bieloruského vodcu Aleksandra Lukašenka a následne vystúpil s krátkym, ani nie desaťminútovým prejavom, po ktorom nasledovala minúta ticha za obete druhej svetovej vojny a pochod peších jednotiek.

V porovnaní s vlaňajšou účasťou vysokopostavených predstaviteľov vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga sa na tohtoročných oslavách plánovali zúčastniť len lídri Bieloruska, Malajzie a Laosu, ako aj slovenský premiér Robert Fico, ktorý však prehliadku vynechal a zúčastnil sa len na slávnostnej recepcii v Kremli.

Severokórejský vodca Kim Čong-un adresoval pri príležitosti Dňa víťazstva posolstvo s blahoželaním pre Putina, v ktorom zopakoval záväzok svojej krajiny v obrannej zmluve s Ruskom, podpísanej v roku 2024.

KĽDR vyslala do vojny na Ukrajine odhadom 14.000 vojakov, aby bojovali po boku ruských síl v Kurskej oblasti, pripomína AFP. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uviedli, že tieto jednotky utrpeli ťažké straty, pričom v bojoch padlo viac ako 6000 severokórejských vojakov.
