Ruský dron na východe Ukrajiny zranil novinárov denníka Die Welt
Autor TASR
Kyjev 28. októbra (TASR) - Pri útoku ruského dronu vo frontovej zóne na východe Ukrajiny boli zranení traja členovia tímu nemeckého denníka Die Welt. Informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
K útoku došlo ešte 13. októbra v oblasti Dnipra. Die Welt o ňom informoval až v pondelok, pričom zverejnil video, ktoré ho zachytáva.
Jeden zo zranených novinárov, Ibrahim Naber, uviedol, že k útoku došlo v oblasti vzdialenej 25 až 30 kilometrov od frontovej línie, nad ktorou prelietajú ruské kamikadze drony. Tieto lacné a masovo používané bezpilotné lietadlá možno rozpoznať podľa ich charakteristického „vrčania“, ktoré sa pre ukrajinských vojakov stalo stelesnením neustálej hrozby, napísal Die Welt.
Niekoľko minút pred útokom novinári robili rozhovory s vojakmi z jednotky protivzdušnej obrany a v čase útoku boli len niekoľko metrov od nich. Naber tiež poznamenal, že on i jeho kolegovia mali počas natáčania rozhovorov na sebe identifikačné označenia, že sú novinári.
Pri útoku zahynul jeden z troch ukrajinských vojakov. Ďalší ukrajinský vojak bol vážne zranený. Pokiaľ ide o členov tímu Die Welt, produkčný Ivan utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo operáciu. Kameraman Viktor a samotný Naber utrpeli ľahké zranenia, doplnil spravodajský web Hromadske.
Naber na sociálnych sieťach oznámil, že spustil zbierku pre ukrajinského vojaka, ktorému po ruskom útoku amputovali nohu.
