< sekcia Zahraničie
Ruský dron zasiahol nákladnú loď pri ukrajinskom prístave
Loď zasiahol dron počas plavby z prístavu a niektorí príslušníci posádky utrpeli zranenia, uviedla námorná správa.
Autor TASR
Kyjev 5. marca (TASR) - Ruský dron poškodil v Čiernom mori civilné plavidlo plaviace sa pod panamskou vlajkou, ktoré prepravovalo kukuricu. Došlo k tomu neďaleko ukrajinského prístavu Čornomorsk v Odeskej oblasti, uviedla Ukrajinská námorná správa v stredu večer. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Loď zasiahol dron počas plavby z prístavu a niektorí príslušníci posádky utrpeli zranenia, uviedla námorná správa na platforme Telegram bez bližšej špecifikácie škôd na plavidle či zranení osôb.
Ukrajina exportuje približne 90 percent svojho tovaru cez prístav v Odese. Rusko však v uplynulých mesiacoch útočilo na ukrajinské prístavy, ktoré sú kľúčové pre zahraničný obchod krajiny a prežitie jej hospodárstva v čase vojny.
Útoky na prístavnú infraštruktúru spôsobili, že náklady na logistiku a nákladnú dopravu stúpli, a poškodili miestne podnikanie, v dôsledku čoho museli obchodníci znížiť ceny, aby si zachovali konkurencieschopnosť na globálnom trhu, píše Reuters.
Loď zasiahol dron počas plavby z prístavu a niektorí príslušníci posádky utrpeli zranenia, uviedla námorná správa na platforme Telegram bez bližšej špecifikácie škôd na plavidle či zranení osôb.
Ukrajina exportuje približne 90 percent svojho tovaru cez prístav v Odese. Rusko však v uplynulých mesiacoch útočilo na ukrajinské prístavy, ktoré sú kľúčové pre zahraničný obchod krajiny a prežitie jej hospodárstva v čase vojny.
Útoky na prístavnú infraštruktúru spôsobili, že náklady na logistiku a nákladnú dopravu stúpli, a poškodili miestne podnikanie, v dôsledku čoho museli obchodníci znížiť ceny, aby si zachovali konkurencieschopnosť na globálnom trhu, píše Reuters.