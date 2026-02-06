< sekcia Zahraničie
Ruský dron zasiahol psí útulok, zahynula najmenej desiatka zvierat
K útoku došlo okolo 9.00 h miestneho času (08.00 h SEČ), povedala zamestnankyňa útulku.
Autor TASR
Záporožie 6. februára (TASR) - Ruský dron zasiahol v piatok ráno útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Je to strašné. Psy boli roztrhané šrapnelmi, kúsky ich tiel sa zachytili na oplotení,“ uviedla jedna z dobrovoľníčok.
Útulok pre zvieratá, známy pod názvom „Daj labku, kamarát“, leží asi 30 kilometrov od frontovej línie v ukrajinskom meste Záporožie a už viac ako desať rokov sa venuje záchrane zvierat.
Podľa záchranárov ruský dronový útok na farmu v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny v októbri minulého roka zabil približne 13.000 ošípaných. Mesiac predtým ruský útok na jazdecký klub neďaleko Kyjeva zabil sedem koní.
