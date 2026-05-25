Ruský dron zasiahol ubytovanie a vozidlo organizácie Človek v ohrození
K útoku na rekreačné zariadenie došlo v skorých ranných hodinách.
Autor TASR
Kyjev 25. mája (TASR) - Ruský dron v stredu 20. mája zasiahol ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde sa zdržiavali členovia tímu slovenskej mimovládnej organizácie Človek v ohrození. Obaja sa bezpečne vrátili domov, útok však úplne zničil ich vozidlo, vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vnútorne vysídlené obyvateľstvo v Sumskej oblasti. TASR o tom informovala zástupkyňa organizácie Človek v ohrození Jana Kopecká.
K útoku na rekreačné zariadenie došlo v skorých ranných hodinách. V tom čase mal tím Človeka v ohrození za sebou návštevu mesta Konotop asi 70 kilometrov od ruských hraníc. Následne mali pokračovať do okresu Šostka, kde plánovali odovzdať humanitárnu pomoc.
Dron zasiahol časť ubytovacieho zariadenia, v ktorej sa v tom čase nikto nenachádzal. Útok však úplne zničil vozidlo organizácie využívané pri humanitárnej práci na Ukrajine. Bolo v ňom bezpečnostné vybavenie tímu aj humanitárna pomoc určená pre kolektívne centrum v jednej z obcí v okrese Šostka - elektrické deky, kuchynské vybavenie, hrnce a ďalšie základné potreby pre domácnosť. Najväčšou stratou boli výkonné powerbanky ako záložný zdroj energie počas výpadkov elektriny. Podľa Človeka v ohrození práve tie v centre najviac chýbajú.
Organizácia Človek v ohrození pôsobí na Ukrajine už od roku 2014, ešte pred začiatkom celoplošnej invázie Kremľa. Podľa jej zástupcov v uplynulých mesiacoch narastá počet útokov proti humanitárnym organizáciám, ich skladom, zásobovacím trasám aj miestam distribúcie pomoci.
Napriek týmto rizikám bude v pomoci pokračovať v snahe podporovať ľudí zasiahnutých vojnou, aby mohli aj v ťažkých podmienkach žiť dôstojný život.
„Najsilnejšie na tom všetkom je vidieť, ako sa Ukrajinci a Ukrajinky napriek vojne nevzdávajú. Ráno po nočných útokoch idú opäť do práce, deti schádzajú na vyučovanie už rovno do krytov pod školami a hasiči aj záchranári sú vždy okamžite na miestach útokov. Krajina funguje aj napriek tomu, že nad ňou každý deň lietajú rakety a drony. A práve preto sa nevzdáme ani my,“ uviedla riaditeľka Človeka v ohrození Andrea Najvírtová.
