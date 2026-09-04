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Ruský dron zaútočil na ústredie ukrajinskej kontrarozviedky v Kyjeve
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že pri útoku na centrum mesta bolo zranených najmenej sedem ľudí, pričom šesť z nich museli hospitalizovať.
Autor TASR
Kyjev 4. septembra (TASR) — Ruský dron zasiahol v piatok popoludní ústredie Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) na Volodymyrskej ulici v Kyjeve. Na sieti X to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Hovoril som s riaditeľom SBU Oleksandrom Pokladom... Ruský dron bohužiaľ zasiahol ústredie SBU na Volodymyrskej ulici v Kyjeve, oproti Chrámu svätej Sofie. Na mieste sú všetky záchranné zložky,“ uviedol Zelenskyj s tým, že „dron mieril priamo na kanceláriu šéfa SBU“. Spravodajský portál Ukrajinska pravda v tejto súvislosti napísal, že generál Poklad sa v čase zásahu v kancelárii nenachádzal.
Zelenskyj tiež oznámil, že poveril šéfa SBU, „aby Rusom – hneď ako bude všetko pripravené – doručil primeranú, hmatateľnú a podľa možností symetrickú odpoveď na tento útok. Naša armáda túto odpoveď podporí“.
Očití svedkovia podľa portálu Ukrajinska pravda uviedli, že k útoku došlo okolo 15.30 h miestneho času (14.30 h SELČ), keď bolo počuť výbuch a oblasť zahalil hustý dym.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že pri útoku na centrum mesta bolo zranených najmenej sedem ľudí, pričom šesť z nich museli hospitalizovať.
Sieť kaviarní a pekární Zavertajlo uviedla, že jej prevádzka v blízkosti Chrámu svätej Sofie bola zničená. Jeden hosť reštaurácie bol pri útoku zranený.
Viaceré telegramové kanály predtým hlásili, že nad Kyjevom sa pohybuje niekoľko dronov.
Rusko v uplynulých týždňoch vystupňovalo svoje útoky na Ukrajinu. Na metropolu Kyjev útočí v poslednom čase fakticky denne, najmä dronmi s prúdovým pohonom, ktoré je pre protivzdušnú obranu ťažšie zničiť.
„Hovoril som s riaditeľom SBU Oleksandrom Pokladom... Ruský dron bohužiaľ zasiahol ústredie SBU na Volodymyrskej ulici v Kyjeve, oproti Chrámu svätej Sofie. Na mieste sú všetky záchranné zložky,“ uviedol Zelenskyj s tým, že „dron mieril priamo na kanceláriu šéfa SBU“. Spravodajský portál Ukrajinska pravda v tejto súvislosti napísal, že generál Poklad sa v čase zásahu v kancelárii nenachádzal.
Zelenskyj tiež oznámil, že poveril šéfa SBU, „aby Rusom – hneď ako bude všetko pripravené – doručil primeranú, hmatateľnú a podľa možností symetrickú odpoveď na tento útok. Naša armáda túto odpoveď podporí“.
Očití svedkovia podľa portálu Ukrajinska pravda uviedli, že k útoku došlo okolo 15.30 h miestneho času (14.30 h SELČ), keď bolo počuť výbuch a oblasť zahalil hustý dym.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že pri útoku na centrum mesta bolo zranených najmenej sedem ľudí, pričom šesť z nich museli hospitalizovať.
Sieť kaviarní a pekární Zavertajlo uviedla, že jej prevádzka v blízkosti Chrámu svätej Sofie bola zničená. Jeden hosť reštaurácie bol pri útoku zranený.
Viaceré telegramové kanály predtým hlásili, že nad Kyjevom sa pohybuje niekoľko dronov.
Rusko v uplynulých týždňoch vystupňovalo svoje útoky na Ukrajinu. Na metropolu Kyjev útočí v poslednom čase fakticky denne, najmä dronmi s prúdovým pohonom, ktoré je pre protivzdušnú obranu ťažšie zničiť.