Ruský dronový incident v Rumunsku odsúdilo NATO aj EÚ
Rumunské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na incident obvinilo Rusko z nezodpovednej eskalácie a vyzvalo NATO, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska.
Brusel 29. mája (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) aj Európska únia v piatok odsúdili Rusko za narušenie rumunského vzdušného priestoru, pri ktorom dron zasiahol obytný dom v meste Galati. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Dnes skoro ráno zasiahol dron bytový dom v Rumunsku, keď Rusko zaútočilo na ukrajinskú infraštruktúru v blízkosti hraníc,“ potvrdila na platforme X hovorkyňa NATO Allison Hartová.
„Odsudzujeme bezohľadnosť Ruska a NATO bude naďalej posilňovať svoju obranu proti všetkým hrozbám vrátane dronov,“ vyhlásila. V príspevku zároveň dodala, že generálny tajomník aliancie Mark Rutte je v kontakte s rumunskými úradmi.
Podobný postoj zaujala aj predsedníčka EÚ Ursula von der Leyenová, podľa ktorej „ruská agresívna vojna prekročila ďalšiu hranicu“.
„Stojíme v plnej solidarite s Rumunskom a jeho obyvateľmi... Zatiaľ čo pokračujeme v posilňovaní našej bezpečnosti a odstrašovaní, najmä na našej východnej hranici, budeme na Rusko vyvíjať čoraz väčší tlak,“ napísala na X.
Incident odsúdilo aj Moldavsko, ktoré sa nachádza medzi Rumunskom a Ukrajinou. Tamojšia prezidentka Maia Sanduová označila situáciu za znepokojivú.
„Moldavská republika plne solidárne stojí po boku Rumunska a praje rýchle uzdravenie zraneným v Galati. Rusko predstavuje nebezpečenstvo pre všetkých a treba ho zastaviť,“ konštatovala na X.
Rumunské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na incident obvinilo Rusko z nezodpovednej eskalácie a vyzvalo NATO, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Zásah vyvolal požiar, ktorý sa medzičasom podarilo uhasiť. Bukurešť hlásila dvoch zranených.
