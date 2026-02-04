< sekcia Zahraničie
Ruský dronový útok si vyžiadal dve obete v Dnipropetrovskej oblasti
Autor TASR
Kyjev 4. februára (TASR) - Pri ruskom dronovom útoku na ukrajinskú Dnipropetrovskú a Luhanskú oblasť zahynuli štyri osoby a dve ďalšie utrpeli zranenia, uviedli v stredu tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Šesťdesiatsedemročná žena a 38-ročný muž zahynuli“ počas útoku na Synelnykivský okres, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Mykola Lukašuk na platforme Telegram. Drony zasiahli obec Vasylkivka na východe oblasti, povedal gubernátor Oleksandr Hanža na Telegrame. Vypukli pri tom požiare, došlo k zničeniu jedného domu a poškodeniu ďalších troch. Útok zasiahol aj niekoľko áut a elektrické vedenie, píše agentúra DPA.
V Luhanskej oblasti „prišiel o život mladý muž a 20-ročná žena pri dronovom útoku v Novokrassnyanke, ktorý zasiahol minibus,“ oznámili miestne úrady.
V stredu a vo štvrtok sa v Abú Zabí koná schôdzka Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorá sa začala vo februári 2022. Ruská delegácia už pristála v metropole Spojených arabských emirátov, uvádzajú ruské médiá. Nie je zrejmé, či dorazili aj zástupcovia Ukrajiny a USA.
Rozsiahly útok ruských dronov a rakiet v predvečer rokovaní na ukrajinskú energetickú sieť vyradil elektrinu a kúrenie na viacerých miestach počas mrazivých dní, čo ohrozuje aj šance na pokrok v diplomatických snahách.
„Každý takýto ruský útok potvrdzuje, že postoj Moskvy sa nezmenil. Naďalej uprednostňujú vojnu a ničenie Ukrajiny a neberú vážne diplomaciu,“ povedal v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Práca nášho vyjednávacieho tímu sa tomu prispôsobí,“ zdôraznil. K sporným bodom rokovaní naďalej patria územné nároky Ruska a žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.
Ukrajinskú delegáciu povedie ukrajinský tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Hlavným vyjednávačom Ruska bude šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov. V prechádzajúcom kole rokovaní zastupoval USA vyslanec prezidenta Steve Witkoff.
