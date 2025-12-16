Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruský dronový útok v meste Záporožie si vyžiadal troch zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Kyjev/Moskva 16. decembra (TASR) - Najmenej troch zranených si v noci na utorok vyžiadal útok ruského dronu, ktorý zasiahol viacpodlažný bytový dom v meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Na svojom webe o tom s odvolaním sa na miestne úrady informoval denník Le Monde, píše TASR.

Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov spresnil, že štyri byty na piatom a šiestom poschodí budovy zachvátil požiar. Fedorov doplnil, že 19 obyvatelia domu sú poberateľmi sociálnych dávok, osoby so zdravotným postihnutím, či vnútorne vysídlené osoby.

Celkovo Rusko v noci na utorok zaútočilo na Ukrajinu dvoma balistickými strelami Iskander-M a 97 dronmi rôznych typov. Podľa ukrajinskej armády bolo neutralizovaných 63 dronov, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Ruské jednotky protivzdušnej obrany v noci na utorok zostrelili 83 ukrajinských dronov, z toho jeden smerujúci na Moskvu, oznámilo v utorok ruské ministerstvo obrany.

Podľa Moskvy bolo 64 dronov zostrelených nad Brianskou oblasťou, deväť nad Kalužskou, päť nad Smolenskou, dva nad Moskovskou oblasťou, dva nad Krymom a jeden nad Tverskou oblasťou. O škodách rezort neinformoval.
