Ruský dronový útok v meste Záporožie si vyžiadal troch zranených
Ruské jednotky protivzdušnej obrany v noci na utorok zostrelili 83 ukrajinských dronov, z toho jeden smerujúci na Moskvu, oznámilo v utorok ruské ministerstvo obrany.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 16. decembra (TASR) - Najmenej troch zranených si v noci na utorok vyžiadal útok ruského dronu, ktorý zasiahol viacpodlažný bytový dom v meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Na svojom webe o tom s odvolaním sa na miestne úrady informoval denník Le Monde, píše TASR.
Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov spresnil, že štyri byty na piatom a šiestom poschodí budovy zachvátil požiar. Fedorov doplnil, že 19 obyvatelia domu sú poberateľmi sociálnych dávok, osoby so zdravotným postihnutím, či vnútorne vysídlené osoby.
Celkovo Rusko v noci na utorok zaútočilo na Ukrajinu dvoma balistickými strelami Iskander-M a 97 dronmi rôznych typov. Podľa ukrajinskej armády bolo neutralizovaných 63 dronov, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Podľa Moskvy bolo 64 dronov zostrelených nad Brianskou oblasťou, deväť nad Kalužskou, päť nad Smolenskou, dva nad Moskovskou oblasťou, dva nad Krymom a jeden nad Tverskou oblasťou. O škodách rezort neinformoval.
