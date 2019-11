Ruský emisár odmieta správy o ruských žoldnieroch v Líbyi

Moskva 7. novembra (TASR) - Správa o presune 200 bojovníkov ruskej tzv. Vagnerovej súkromnej armády do Líbye nezodpovedá skutočnosti a diskredituje úsilie Ruskej federácie o mierové urovnanie situácie v tejto krajine. Pre agentúru Interfax to vo štvrtok v reakcii na tvrdenia denníka The New York Times (NYT) povedal vedúci kontaktnej skupiny Ruskej federácie pre Líbyu Lev Dengov.



Dengov pripomenul, že podľa ruských zákonov je služba v ozbrojených silách iného štátu zakázaná a hrozí za ňu stíhanie. Súčasne sa pozastavil nad tým, prečo NYT nepíše o tom, že v Líbyi "pôsobia žoldnieri z afrických i západných krajín". Ako zdôraznil, "postavenie Ruska v konflikte (v Líbyi) zostáva nezmenené".



"Rusko je za dialóg so všetkými stranami konfliktu a jeho urovnanie prostredníctvom politických rokovaní," uviedol šéf kontaktnej skupiny.



Ku kauze sa vo štvrtok vyjadrila aj ruská Štátna duma, ktorá sa vyslovila za preverenie informácií zverejnených denníkom NYT.



Prvý podpredseda branného výboru dolnej komory parlamentu Andrej Krasov v tejto súvislosti vyhlásil, že "správam podobných médií nehodno veriť". Dodal, že správy tohto druhu prichádzajúce z USA "treba overiť nie trikrát, ale aj desaťkrát".



Agentúra Interfax konštatovala, že západné médiá už v minulosti opakovane informovali, že Rusko vyslalo do Líbye príslušníkov Vagnerovej armády, aby tam pomohli jednotkám Líbyjskej národnej armády na čele s ich veliteľom Chalífom Haftarom.



Britský denník Daily Telegraph začiatkom marca tohto roku s odvolaním sa na svoj zdroj napísal, že v líbyjskom meste Benghází je asi 300 Rusov — príslušníkov Vagnerovej armády.



Koncom septembra zasa agentúra Bloomberg informovala, že začiatkom mesiaca prišlo do Líbye viac ako 100 bojovníkov Vagnerovej armády, ktorí podporujú Haftara.



Bojová skupina známa ako Vagnerova súkromná armáda patrí podľa médií ruskému miliardárovi Jevgenijovi Prigožinovi, ktorý je blízky Kremľu i samotnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V Rusku je oligarcha Prigožin známy aj pod prezývkou "Putinov kuchár".



NYT s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že ruskí ozbrojenci sú v Líbyi na strane veliteľa ozbrojených formácií Chalífu Haftara, ktorého bašta sa nachádza na východe Líbye. Haftar sa teší aj podpore Spojených arabských emirátov, Egypta a Saudskej Arábie a čiastočne i Francúzska.



Americký denník konštatuje, že po štyroch rokoch "zákulisnej finančnej a taktickej podpory" teraz Rusko vyvíja čoraz väčšie úsilie, aby mohlo určovať priebeh občianskej vojny v Líbyi.



NYT ďalej napísal, že aj pri zvýšenej podpore Haftarových jednotiek Kremeľ paralelne udržiava tesné "kontakty s úradmi v Tripolise i s bývalými predstaviteľmi režimu Muammara Kaddáfího".



V Líbyi naďalej pôsobia dve vlády a dva parlamenty. Legálne zvolená vláda i poslanecký zbor sa museli uchýliť do Tobruku. V Tripolise pôsobí vláda, ktorú svojho času vymenoval parlament kontrolovaný islamistami.



Od mája 2014 prebieha v tejto severoafrickej krajine ozbrojený konflikt, v ktorom proti sebe stoja na jednej strane sily verné medzinárodne uznanej vláde a parlamentu a na strane druhej jednotky generála Haftara. Proti obom vedú ozbrojený boj islamisti a ich spojenci.



Haftar, ktorý kedysi pomohol Kaddáfímu dostať sa k moci, ale v polovici 80. rokov sa s ním názorovo rozišiel, v roku 2014 vyhlásil vojnu islamským militantom v meste Benghází. Získal si tým podporu mnohých Líbyjčanov nespokojných s politickým a bezpečnostným chaosom, ktorý v ich krajine zavládol.