Ponomariov: Za útokom na auto s Duginovou je málo známa organizácia

Na videosnímke vyšetrovatelia na mieste výbuchu auta novinárky a politologičky Darii Duginovej 21. augusta 2022 v Moskve. Foto: TASR/AP

Kyjev/Moskva 22. augusta (TASR) - Za výbuchom vozidla, pri ktorom zahynula ruská novinárka a politologička, dcéra prokremeľského ideológa Alexandra Dugina, je Národná republikánska armáda (NRA). Vo vysielaní ukrajinskej televízie to v nedeľu vyhlásil Iľja Ponomariov – bývalý poslanec ruskej štátnej Dumy, ktorý bol pre svoje portikremeľské aktivity vykázaný z Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a denníka The Guardian.vyhlásil Ponomariov vo vysielaní televízie Utro Fevreľa, ktorú sám začiatkom roka založil.Denník The Guardian upozorňuje, že tieto Ponomariovove tvrdenia nedokázal nezávisle overiť. Podľa AP ide o neznámu skupinu, ktorej existenciu nedokázala táto americká tlačová agentúra overiť.Ponomariov uviedol, že ide o partizánsku skupinu pôsobiacu v Rusku a jej cieľom je zvrhnúť režim prezidenta Vladimira Putina. Bývalý ruský poslanec vo vysielaní prečítal tiež manifest tejto organizácie:Ponomariov ďalej naznačil, že ruskí partizáni sú pripravení vykonať ďalšie podobné útoky proti vysokopostaveným osobám spájaným s Kremľom.Iľja Ponomariov odišiel z Ruska v roku 2014 po tom, čo ako jediný poslanec ruskej štátnej Dumy hlasoval proti anexii Krymského polostrova. Ponomariovovi bol vtedy zakázaný vstup do Ruska – v čase, keď bol na návšteve v USA. V roku 2019 sa stal ukrajinským občanom.K výbuchu vozidla, v ktorom sedela Daria Duginová, prišlo v sobotu večer. Ruské médiá uviedli, že Alexandr Dugin a jeho dcéra sa v sobotu v Zacharove v Moskovskej oblasti zúčastnili na literárno-hudobnom "vlasteneckom festivale" s názvom Tradícia. Údajne mali v pláne odísť z podujatia spolu, ale Daria napokon odišla autom sama.Dugin je známy tým, že šíri extrémne pravicové názory o mieste Ruska vo svete. Je označovaný za "ruského fašistu", ktorý údajne pomáhal formovať expanzívnu zahraničnú politiku Vladimira Putina. Duginová otvorene podporovala vojnu Ruska voči Ukrajine.