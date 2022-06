ROZHOVOR: Ruský expremiér: Vojna na Ukrajine môže trvať až dva roky

Moskva 13. júna (TASR) - Bývalý ruský premiér Michail Kasianov povedal, že vojna na Ukrajine by mohla trvať až dva roky. Takisto v rozhovore pre agentúru AFP vyjadril presvedčenie, že Rusko by sa mohlo vrátiť na cestu demokracie. TASR správu prevzala v pondelok z AFP.



Tento opozičný politik podľa AFP predpovedal, že vojna by mohla trvať až dva roky a je dôležité, aby zvíťazila Ukrajina.



"Ak Ukrajina zlyhá, ďalšie budú na rade baltské krajiny," povedal. Výsledok vojny podľa jeho slov takisto rozhodne o budúcnosti Ruska.



Kasianov sa podľa svojich slov presvedčil o vážnosti úmyslu ruského prezidenta Vladimira Putina začať vojnu krátko pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára.



"Keď som videl zasadnutie Bezpečnostnej rady Ruskej federácie (SCRF), uvedomil som si – áno, bude vojna," povedal Kasianov v rozhovore. Expremiérovi sa vtedy podľa jeho slov zdalo, že ruský prezident "nepremýšľa náležite" a neuvedomuje si, čo sa deje. "Nie zo zdravotného hľadiska, ale z politického," povedal Kasianov a dodal, že doteraz poznal iného Putina.



Bývalý agent ruského Výboru pre štátnu bezpečnosť (KGB) Putin podľa expremiérových slov dokázal za posledných 20 rokov vybudovať systém založený na beztrestnosti a strachu.



"V podstate je toto systém KGB založený na úplnom bezpráví. Je jasné, že neočakávajú žiadny trest," povedal. Takisto uviedol, že on sám Rusko opustil z dôvodu vojny (na Ukrajine) a v súčasnosti žije v Európe. Z bezpečnostných dôvodov však presné miesto neuviedol.



Kasianov podľa svojich slov "kategoricky" nesúhlasí s vyjadrením francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že ruský prezident by nemal byť ponížený. Takisto rázne odmietol výzvy, na základe ktorých by sa Ukrajina s cieľom ukončiť vojnu mala vzdať časti svojich území.



Bývalý premiér vyjadril presvedčenie, že Putina nakoniec nahradí "kvázi nasledovník", ktorého budú kontrolovať bezpečnostné služby, píše AFP. Tento nasledovník však nebude schopný udržať systém dlhodobo a v Rusku sa nakoniec uskutočnia slobodné a spravodlivé voľby.



"Som si istý, že Rusko sa vráti na cestu budovania demokratickej krajiny," povedal Kasianov. "Dekomunizácia" a "deputinizácia" krajiny podľa jeho odhadov potrvá približne desať rokov. "Bude to náročné, najmä po tejto zločineckej vojne," povedal a dodal, že Rusko si bude musieť opätovne vybudovať dôveru európskych krajín.



Kasianov bol ruským premiérom od mája 2000 do februára 2004. Keď ho Putin odvolal z funkcie, pripojil sa k ruskej opozícii a stal sa jedným z najhlasitejších kritikov Kremľa, píše AFP. Je lídrom opozičnej Strany národnej slobody (PARNAS).