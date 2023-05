Ruský exprezident Medvedev vyzval na fyzickú likvidáciu Zelenského

Moskva 3. mája (TASR) - Ruský exprezident Dmitrij Medvedev vyzval v stredu na "fyzickú likvidáciu" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo Moskva obvinila Kyjev z útoku dronmi na Kremeľ, ktorého cieľom mal byť údajne atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a britských médií.



"Po dnešnom teroristickom útoku nezostávajú iné možnosti než fyzická likvidácia Zelenského a jeho kliky," napísal Medvedev na platforme Telegram. Podľa stanice Sky News tak zopakoval tvrdenia Moskvy, podľa ktorej bol incident s dronmi činom terorizmu.



Zelenskyj odmietol, že by bola Ukrajina za týmto údajným pokusom o atentát na Putina, počas ktorého nedošlo k žiadnym obetiam.



Ako píše denník The Guardian, Medvedev, ktorý je podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie, je blízkym spojencom šéfa Kremľa Putina a ostrým kritikom Kyjeva.



Agentúra DPA citovala Medvedeva, podľa ktorého Zelenského "nebude treba na podpísanie kapitulácie Ukrajiny". Dodal, že ani líder nacistického Nemecka Adolf Hitler počas druhej svetovej vojny žiadnu kapituláciu nepodpísal. Ako uviedol, určite sa nájde niekto iný, kto by Zelenského zastúpil.



Na Medvedevove vyhrážky reagoval na sociálnej sieti Twitter hovorca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak fínskym frazeologizmom "Prázdny sud narobí viac hluku". Táto fráza je mienená ako urážka a v preklade znamená, že osoba s najmenšími vedomosťami hovorí najhlasnejšie, vysvetľuje Sky News.