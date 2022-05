Ruský exprezident: Sankcie uvaľované na Rusko sú motivované nenávisťou

Moskva 31. mája (TASR) - Sankcie uvaľované na Rusko vrátane nových opatrení zameraných na vývoz ruskej ropy sú cielené na obyčajných ruských občanov a sú motivované nenávisťou voči Rusku. Vyhlásil to v utorok podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a denníka The Guardian.



Medvedev, ktorý v minulosti zastával aj funkcie ruského prezidenta a premiéra, uviedol na sociálnej sieti Telegram, že sankcie nemajú vplyv na ruskú politickú elitu a nebudú ani "fatálne" pre veľké ruské spoločnosti, no "sú namierené práve na ruský ľud".



Podľa Medvedeva majú opatrenia zamerané na obmedzenie ruského ropného a plynárenského priemyslu prinútiť Rusko, aby znížilo svoj štátny rozpočet. "Embargo na kupovanie ropy a zemného plynu od Ruska? To je to isté ako zníženie príjmov do rozpočtu a prinútenie krajiny k tomu, aby upustila od svojich sociálnych povinností," uviedol Medvede.



Medzi spomínané sociálne povinnosti podľa Medvedeva patrí napríklad indexácia dôchodkov alebo zvyšovanie miezd v súlade s infláciou.



Po tom, ako Medvedev vymenoval sankcie zamerané na rôzne ruské sektory, uviedol: "Všetkých nás nenávidia! Základom týchto rozhodnutí je nenávisť voči Rusku, voči Rusom a voči všetkým jeho obyvateľom."



Lídri členských krajín Európskej únie sa v pondelok neskoro večer na mimoriadnom summite v Bruseli dohodli na zavedení čiastočného ropného embarga voči Rusku. Toto embargo sa vzťahuje len na ruskú ropu dovezenú po mori. Povoľuje dočasné výnimky pre dodávky prostredníctvom potrubia do niektorých krajín vrátane Maďarska a Slovenska. EÚ však nepredložila návrh na embargo ruského plynu, pripomína AP.