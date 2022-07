Ruský Gazprom pozastavil dodávky plynu do Lotyšska

Moskva 30. júla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom v sobotu pozastavil dodávky plynu do Lotyšska. Ide o dôsledok rastúceho napätia medzi Moskvou a Západom v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a sankciami voči Rusku. TASR informuje na základe správy AFP.



"Dnes Gazprom pozastavil dodávky plynu do Lotyšska... z dôvodu porušenia podmienok" nákupu, uviedla ruská spoločnosť na sociálnej sieti Telegram. Gazprom už v stredu znížil dodávky plynu do Európy cez plynovod Nord Stream na približne 20 percent jeho kapacity.



Ruská štátna spoločnosť v pondelok oznámila, že zníži dodávky na 33 miliónov kubických metrov denne. To je polovica množstva, ktoré dodávala od obnovenia prevádzky plynovodu minulý týždeň po 10 dňoch údržby. Gazprom ako dôvod uviedol "technický stav motora" na jednej z posledných dvoch prevádzkovaných turbín na plynovode.



Štáty EÚ obviňujú Rusko, že obmedzovanie dodávok plynu je odveta za západné sankcie po intervencii Moskvy na Ukrajinu. V Bruseli sa preto tento týždeň dohodli na znížení spotreby plynu o 15 percent v EÚ už počas nasledujúceho vykurovacieho obdobia.