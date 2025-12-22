Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruský generál Sarvarov zomrel v Moskve pri výbuchu nastraženej bomby

Táto fotografia, ktorú poskytol Vyšetrovací výbor Moskvy v pondelok 22. decembra 2025, zobrazuje vyšetrovateľa pracujúceho na mieste činu, kde bol generálporučík Fanil Sarvarov, vedúci Riaditeľstva operačného výcviku Generálneho štábu ruských ozbrojených síl, zabitý výbušným zariadením umiestneným pod jeho autom v Moskve. Foto: TASR/AP

V súvislosti s incidentom bolo začaté trestné stíhanie.

Autor TASR
Moskva 22. decembra (TASR) - Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok zomrel generálporučík Fanil Sarvarov. Jednou z vyšetrovacích verzií atentátu je, že bombu do jeho auta nastražili ukrajinské bezpečnostné služby, píše TASR podľa správ agentúr AP, Reuters a AFP.

Sarvarov (56) bol vedúci riaditeľstva operačného výcviku generálneho štábu ruskej armády a v pondelok ráno okolo 07.00 h miestneho času (05.00 h SEČ) smeroval do práce vo svojom osobnom automobile Kia Sorento. Niekoľko sekúnd po naštartovaní vybuchlo. V súvislosti s incidentom bolo začaté trestné stíhanie.

Podľa hovorkyne Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) Svetlany Petrenkovej zomrel Sarvarov na následky výbuchu a vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami incidentu vrátane zodpovednosti ukrajinských bezpečnostných služieb.
