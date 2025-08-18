< sekcia Zahraničie
Ruský generál utrpel vážne zranenia,údajne pri útoku v Kurskej oblasti
Autor TASR
Moskva 18. augusta (TASR) - Vážne zranenie vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou utrpel ďalší ruský generál - ide o Esedullu Abačeva, ktorý bol zástupcom veliteľa ruskej skupiny vojsk Sever, informovala v pondelok agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva TASR.
Abačev pochádza z Dagestanskej republiky na juhu európskej časti Ruska, ktorej líder Sergej Melikov na platforme Telegram napísal, že generál je vo vážnom, ale stabilizovanom stave v „jednom z najlepších vojenských zdravotníckych centier v krajine“.
Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) v nedeľu informovala, že Abačevovi museli po zranení amputovať ruku a nohu. Zranený bol údajne pri ukrajinskom útoku na ruskú vojenskú kolónu na diaľnici v úseku Ryľsk - Chomutovka v Kurskej oblasti na západe Ruska. Následne ho previezli na liečenie do Moskvy. Tieto informácie sa však nepodarilo nezávisle overiť, upozornila agentúra Reuters.
Od začiatku vojny, ktorú Rusko rozpútalo vo februári 2022 svojou inváziou na Ukrajinu, prišlo o život najmenej desať ruských generálov.
Abačev je absolventom Vyššej tankovej veliteľskej školy v ukrajinskom meste Charkov, ktorý bol v čase jeho štúdia ešte súčasťou Sovietskeho zväzu. Za svoju účasť na bojových operáciách počas prebiehajúcej vojny na Ukrajine bol vyznamenaný Zlatou hviezdou Hrdinu Ruska.
Líder Dagestanu Melikov označil Abačeva za pýchu regiónu a opísal ho ako „múdreho veliteľa, ktorý sa vždy snaží chrániť svojich vojakov, niekedy aj na úkor vlastnej bezpečnosti“.
