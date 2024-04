Na Kubu pricestoval ruský generálny prokurátor

Moskva 16. apríla (TASR) - Ruský generálny prokurátor Igor Krasnov pricestoval do Havany na bilaterálne rokovania so svojím kubánskym kolegom a ďalšími predstaviteľmi, oznámil v utorok jeho úrad. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 vyvolala podľa ruských a amerických diplomatov najhoršiu krízu vo vzťahoch Moskvy so Západom od kubánskej krízy v roku 1962.



Po uvalení sankcií Západu na Rusko, ktoré americkí a európski lídri označili za najtvrdšie, aké boli doteraz uvalené na veľkú ekonomiku, sa Moskva odvrátila od Európy a Spojených štátov, pričom posilnila svoje vzťahy s krajinami v Ázii, na Blízkom východe, v Afrike a Latinskej Amerike.



Krasnovova návšteva Kuby nadväzuje na februárovú cestu tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie (SBRF) Nikolaja Patruševa po krajinách Latinskej Ameriky.



Patrušev ako hlavný spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina v Havane vyhlásil, že rozvoj dobrých vzťahov so štátmi Latinskej Ameriky a Karibiku zostáva "jednou z kľúčových priorít Moskvy".