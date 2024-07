Ruský generálny prokurátor pricestoval na návštevu do KĽDR

Moskva 22. júla (TASR) - Ruský generálny prokurátor Igor Krasnov pricestoval po prvý raz do Pchjongjangu. Stretne sa so svojím severokórejským náprotivkom a ďalšími predstaviteľmi KĽDR a budú diskutovať o otázkach bilaterálnej spolupráce. Informovala o tom v pondelok jeho kancelária, píše TASR podľa agentúr Reuters a Jonhap.



Ruská a severokórejská prokuratúra v decembri 2010 podpísali dohodu o spolupráci. Obe krajiny rozšírili svoju spoluprácu vo viacerých sektoroch po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin pricestoval do KĽDR minulý mesiac a s vodcom severnej Kórey Kim Čong-unom spoločne podpísali zmluvu o strategickom partnerstve.



Na návštevu do Pchjongjangu príde tento mesiac aj bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov medzi 23. a 26. júlom na pozvanie svojho severokórejského partnera, uviedla štátna tlačová agentúra Severnej Kórey KCNA. Témou rozhovorov by okrem iného malo byť aj posilnenie spolupráce Bieloruska, KĽDR a Ruska.