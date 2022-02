Ruský generálplukovník vo výslužbe je proti konfliktu na Ukrajine

Na archívnej snímke Leonid Ivašov. Foto: TASR/AP

Moskva 7. februára (TASR) - Ruský generálplukovník vo výslužbe Leonid Ivašov napísal ruskému prezidentov Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom verejne vystúpil proti konfliktu týkajúceho sa Ukrajiny a vyzval Putina, aby odstúpil. TASR správu v pondelok prevzala z webu ruskej rozhlasovej stanice Echo Moskvy a ruskej verzie nemeckej stanice Deutsche Welle (DW).Ivašov v liste vyzval Putina, aby "sa zriekol zločineckej politiky vyvolávania vojny" a odstúpil.niekohoje podľa jeho slovAk Moskva použije proti Ukrajine vojenskú silu, povedie to podľa Ivašova k, k smrti desaťtisícovo mladých ľudí, a spraví to zOkrem toho sa Rusko stanea bude čeliť, pričom Ivašov predpokladá, že Rusko v takom prípade príde aj o svojUkrajina ako nezávislý štát má podľa Ivašova právo samaPodľa generálplukovníka Rusko čelí vonkajším hrozbám. Tie však v súčasnosti nie sú. Hrozby, ktorým Rusko v súčasnosti čelí, majú podľa Ivašova v prvom rade vnútorný charakter.vysvetlil Ivašov, pričom uviedol, že za to môže, ako ajOtvorený list, ktorý Ivanov adresoval Putinovi a ruským občanom, bol ešte 31. januára zverejnený na webovej stránke Celoruského dôstojníckeho združenia, na ktorého čele Ivašov stojí. Ruské média tomuto dokumentu však začali venovať pozornosť až túto nedeľu, píše Deutsche Welle.Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko tvrdenia, že plánuje inváziu, popiera a naopak žiada od Západu bezpečnostné záruky.