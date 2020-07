Ruský gubernátor podozrivý z vrážd tvrdí, že je nevinný

Moskva 10. júla (TASR) - Gubernátor Chabarovského kraja na ruskom Ďalekom východe odmieta obvinenia z organizovania vrážd a pokusov o vraždu, pre ktoré bol vo štvrtok zadržaný a vzatý v Moskve do vyšetrovacej väzby. V piatok to podľa agentúry Interfax uviedol člen pozorovateľskej komisie na ochranu ľudských práv zadržaných (ONK) Alexej Meľnikov.



Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) informoval o zadržaní Sergeja Furgala v noci na štvrtok. Po zadržaní v Chabarovsku ho previezli do Moskvy, kde je vo vyšetrovacej väzbe. Jeho prvý výsluch trval asi šesť hodín.



Podľa Sledkomu spolu s Furgalom v kauze vystupujú aj ďalší štyria obvinení, ktorí o gubernátorovi medzičasom vypovedali ako o organizátorovi trestných činov.



K vraždám dvoch alebo viacerých osôb i ďalším trestným činom, ktoré sa pripisujú Furgalovi a jeho spoločníkom, došlo v rokoch 2004-05 na území Chabarovského kraja a Amurskej oblasti, ležiacich na ruskom Ďalekom východe. Obeťami vrážd boli väčšinou miestni podnikatelia.



V rokoch, keď došlo k vraždám, sa Furgal venoval podnikaniu - mal firmy, ktoré predávali drevo a kovový šrot.



Chabarovským gubernátorom sa Furgal stal vo voľbách v roku 2018. Dovtedy bol poslancom Štátnej dumy za nacionalistickú Liberálnodemokratickú stranu Ruska (LDPR).



Agentúra AP s odvolaním sa na ruskú agentúru pre informácie z oblasti práva RAPSI vo štvrtok pripomenula, že v Rusku platí, že premlčacia lehota pre závažné trestné činy je 15 rokov, "takže je ťažké predpovedať, ako bude tento prípad pokračovať."



Líder LDPR Vladimir Žirinovskij je Furgalovým zadržaním pobúrený a vo svojej reakcii pre novinárov vyzval, aby sa všetci poslanci ruského parlamentu za LDPR na protest vzdali svojich mandátov.



"Nech celý svet vie, čo sa deje v našej krajine," vykrikoval Žirinovskij, ktorý vládnu stranu Jednotné Rusko následne obvinil, že "začína používať metódy Stalinovej éry". Varoval, že "ak pôjdeme do ulíc, Ruská garda vás nezachráni a armáda bude na našej strane."



Žirinovskij dodal, že Furgal bol pred svojím zvolením za gubernátora Chabarovského kraja podrobený previerke. V následných voľbách získal 70 percent hlasov voličov, zatiaľ čo kandidát vládnej strany Jednotné Rusko utrpel fiasko.



Agentúra Interfax v piatok informovala, že okresný súd v Chabarovsku vzal do väzby dvoch poslancov LDPR v oblastnom zastupiteľstve. Stalo sa tak na základe podozrenia z podvodu.



Ruské orgány činné v trestnom konaní okrem toho vo štvrtok vykonali bytové prehliadky u niekoľkých kritikov Kremľa, ktorí na budúci týždeň pripravovali zhromaždenia proti zmenám v ústave, ktorými sa môže predĺžiť zotrvanie prezidenta Vladimira Putina pri moci až do roku 2036.



AP pripomenula, že v utorok bol pre podozrenie z vlastizrady zadržaný a vzatý do väzby bývalý novinár Ivan Safronov, ktorý od mája pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos.