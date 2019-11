Ruský historik sa pokúsil o samovraždu

Moskva/Petrohrad 19. novembra (TASR) - Ruský historik Oleg Sokolov, obvinený zo zabitia svojej doktorandky, sa vo väzení pokúsil spáchať samovraždu. Podľa tlačovej agentúry Interfax to v utorok potvrdil jeho právnik Alexandr Počujev.



Počujev komentoval správy ruských médií, ktoré informovali, že Sokolov sa o samovraždu pokúsil minulý piatok počas rekonštrukcie trestného činu, keď mal predviesť, akým spôsobom zabil svoju študentku a rozrezal jej telo. Sokolov údajne využil, že mu policajti sňali putá a pokúsil sa poraniť dýkou.



Ruské médiá v utorok informovali, že v súvislosti s pokusom o samovraždu bolo Sokolovovi nariadené ďalšie psychiatrické vyšetrenie.



Olega Sokolova, docenta na Štátnej univerzite v Petrohrade, zadržali 9. novembra v Petrohrade po tom, ako skočil do rieky Mojka, kde sa pokúšal ponoriť batoh s odrezanými ženskými rukami. V jeho byte sa neskôr našlo aj ženské telo bez hlavy.



Historika následne hospitalizovali pre podchladenie. Počas výsluchu, ktorému sa podrobil v nemocnici na ďalší deň, sa k vražde priznal. Vysvetlil, že vražde prechádzala hádka zo žiarlivosti, pričom tvrdil, že mladá žena naňho zaútočila ako prvá, a to nožom. Uviedol, že konal v afekte.



V snahe zamiesť stopy po čine sa rozhodol telo rozrezať na časti a zbaviť sa ich. Zistilo sa, že Sokolov vynášal kusy tela mladej ženy zo svojho bytu postupne počas dvoch dní. K samotnej vražde došlo 7. novembra.



Ruské médiá informovali, že 24-ročná zavraždená sa so 63-ročným Sokolovom chcela rozísť a presťahovať sa do Moskvy.



Médiá tiež uviedli, že Sokolov v roku 2008 zbil inú ženu a vyhrážal sa jej zabitím, ale nikdy nebol obvinený.