Ruský klavirista Berezovskij vyzval na prerušenie dodávok elektriny do

Paríž 16. marca (TASR) - Renomovaný ruský klavirista Boris Berezovskij šokoval svet klasickej hudby, keď vyzval na zvýšenie tlaku na Ukrajinu prerušením dodávky elektrickej energie do hlavného mesta Kyjev. TASR správu prevzala zo stredajšieho servisu tlačovej agentúry AFP.



"Mám naivnú otázku. Chápem, že sa nad nimi zľutúvame, že robíme veci jemne, ale nemohli by sme sa o nich prestať starať, obkľúčiť ich a vypnúť elektrinu?" spýtal sa Berezovskij 10. marca v talkshow prokremeľskej štátnej TV stanice Pervyj kanal.



Berezovskij, víťaz Medzinárodnej súťaže Piotra Čajkovského z roku 1990, už desaťročia koncertuje po celom svete.



"To, čo hlásajú západné médiá, sú číre lži. Túto vojnu musíme vyhrať a potom vybudovať niečo dobré a pekné doma v tejto krajine. Pravda sa nakoniec dostane k ľuďom, tým som si istý. Prejde rok a pravda zvíťazí," povedal 53-ročný Berezovskij.



Na otázku o vplyve rastu cien energií na Západe v dôsledku konfliktu Berezovskij odpovedal: "Je mi jedno, čo sa deje na Západe, oni si nájdu svoje riešenia. Najbližšie tri roky tam určite nepôjdem, takže... nie je to môj problém."



Nemecký klavirista a dirigent Lars Vogt, hudobný riaditeľ Parížskeho komorného orchestra, bol medzi tými, ktorí kriticky zareagovali na Berezovského kontroverzný výrok.



"Nemôžem uveriť týmto slovám môjho bývalého priateľa Borisa B., ale počujem ich z jeho vlastných úst. Naše priateľstvo sa týmto oficiálne skončilo," napísal Vogt na Twitteri.



Venezuelská klaviristka Gabriela Monterová na zmienenej sociálnej sieti vyjadrila svoje "obrovské sklamanie" a dodala, že "hudobná veľkosť a empatia nejdú vždy ruka v ruke".



Mnohí ruskí umelci, najmä tí, ktorí sú považovaní za stúpencov ruského prezidenta Vladimira Putina - napríklad dirigent Valerij Gergijev či sopranistka Anna Netrebková -, boli po invázii vyhlásení západnými kultúrnymi inštitúciami za nežiaduce osoby.