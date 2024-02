Ruský kozmonaut vytvoril rekord v celkovej dĺžke pobytu vo vesmíre

Moskva 4. februára (TASR) - Ruský kozmonaut Oleg Kononenko v nedeľu vytvoril svetový rekord v celkovom čase strávenom vo vesmíre, čím prekonal svojho krajana Gennadija Padalku, ktorý na obežnej dráhe Zeme strávil vyše 878 dní, uviedla ruská vesmírna agentúra Roskosmos. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Kononenko (59) prekonal Padalkov rekord o 9.30 h SEČ. Očakáva sa, že 5. júna dosiahne celkovo 1000 dní vo vesmíre, a 24. septembra, keď sa bude končiť jeho pobyt, bude mať na konte 1110 dní. Kozmonaut sa nachádza na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), ktorá obieha okolo Zeme vo výške zhruba 423 kilometrov.



Kononenkov prvý let do vesmíru sa uskutočnil v roku 2008. Jeho súčasná cesta na ISS sa začala 15. septembra 2023 v rámci misie Sojuz MS-24. Padalka, doterajší držiteľ rekordu, strávil vo vesmíre celkovo 878 dní, 11 hodín, 29 minút a 48 sekúnd.



Kononenko povedal, že pravidelne cvičí, aby dokázal čeliť fyzickým účinkom "zákernej" beztiaže, ale až po návrate na Zem si uvedomuje, o koľko života prišiel. "Necítim sa ochudobnený ani izolovaný. Až po návrate domov si však uvedomím, že moje deti vyrastali stovky dní bez otca," vyhlásil.



Dodal, že kozmonauti môžu využívať videohovory a posielanie správ na udržanie si kontaktu s príbuznými, ale príprava na každý nový vesmírny let je pre technologický pokrok ťažšia. "Povolanie kozmonauta je čoraz náročnejšie. Systémy a experimenty sú stále zložitejšie," povedal Kononenko.



ISS je jedným z mála medzinárodných projektov, na ktorých Spojené štáty a Rusko stále úzko spolupracujú. Roskosmos vlani v decembri uviedol, že program letov s americkou vesmírnou agentúrou NASA na ISS bol predĺžený do roku 2025.



Vzťahy medzi oboma krajinami v iných oblastiach sa narušili po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu v plnom rozsahu pred takmer dvoma rokmi, na ktorú Washington reagoval zaslaním zbraní pre Kyjev a uvalením ďalších sankčných opatrení na Moskvu.