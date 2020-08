Rusi: Testy na inhibítory cholinesterázy boli u Navaľného negatívne

Moskva 24. augusta (TASR) - Ruskí lekári nezistili v tele opozičného politika Alexeja Navaľného prítomnosť toxickej látky zo skupiny inhibítorov cholinesterázy. Napísala to agentúra AFP s odvolaním sa na hlavného toxikológa nemocnice v sibírskom Omsku, kde Navaľného minulý týždeň hospitalizovali s príznakmi údajnej otravy.



Toto vyjadrenie je v rozpore s novými zisteniami nemeckých lekárov, ktorí objavili v pacientovom tele tzv. inhibítory cholinesterázy. O akú konkrétnu látku z tejto skupiny ide, zatiaľ nie je známe.



"Keď bol Navaľnyj prijatý do nemocnice, podstúpil testy v širokom rozsahu na omamné, syntetické, psychotické látky a liečivá vrátane inhibítorov cholinesterázy," povedal pre ruské tlačové agentúry toxikológ Alexandr Sabajev s tým, že "výsledky boli negatívne".



Lekár dodal, že ruská strana je pripravená nemeckým kolegom poskytnúť biologické vzorky odobraté Navaľnému, aby ich mohli preskúmať, napísala agentúra TASS.



Dlhoročného kritika Kremľa Navaľného, previezli letecky do Berlína z nemocnice v sibírskom meste Omsk, v ktorej ho po núdzovom pristátí na tamojšom letisku vo štvrtok 20. augusta hospitalizovali.



Počas letu zo sibírskeho Tomska mu totiž prišlo nevoľno a neskôr stratil vedomie. Ruskí lekári, ktorí ho ošetrovali ako prví, pripísali jeho stav metabolickej poruche. Jeho tím však predpokladá, že bol otrávený.



Lekári z berlínskej nemocnice Charité v pondelok na základe výsledkov klinických testov uviedli, že v Navaľného tele sa našli "inhibítory cholinesterázy". O akú konkrétnu látku však ide, zatiaľ nie je známe. Momentálne mu podávajú atropín.