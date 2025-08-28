< sekcia Zahraničie
Ruský letecký útok na Kyjev si vyžiadal najmenej tri obete
Podľa novinárov AFP výbuchy osvetlili nočnú oblohu v hlavnom meste a zanechali za sebou dym. Obyvatelia ukrajinskej metropoly sa ukrývali v staniciach metra či v podchodoch, dodali reportéri.
Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia v stredu neskoro večer a v noci na štvrtok varovali pred „masívnym“ ruským útokom na Kyjev. Novinári agentúry AFP pôsobiaci v ukrajinskej metropole informovali o silných výbuchoch vo viacerých častiach mesta. Pri útoku zomreli najmenej tri osoby a ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia, píše TASR podľa AFP a portálu The Kyiv Independent.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že prebieha „masívny útok na hlavné mesto“. Dodal, že v meste operujú protivzdušné sily, a obyvateľov vyzval, aby zostali v úkrytoch.
„Podľa operačných informácií sa počet mŕtvych zvýšil na troch... Medzi mŕtvymi je aj dieťa,“ uviedla vojenská správa Kyjeva na Telegrame.
Podľa The Kyiv Independent došlo k prvým výbuchom už v stredu okolo 21.30 h miestneho času (20.30 h SELČ). Ďalšiu vlnu výbuchov bolo v hlavnom meste počuť od 3.00 h miestneho času (2.00 h SELČ). Kličko vyhlásil, že záchranári pracujú v niekoľkých častiach metropoly. Útok ruských dronov a balistických rakiet údajne poškodil viaceré budovy.
Agentúra DPA informovala, že výbuchy boli hlásené aj v meste Sumy na severe a v meste Záporožie na juhu Ukrajiny.
