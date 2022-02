Ruský magnát Lebedev vyzval Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine

Londýn 28. februára (TASR) - Ruský majiteľ jedného z najväčších denníkov v Británii v pondelok vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa stiahol z Ukrajiny, čím predíde ďalšiemu krviprelievaniu a vojne v Európe.



Jevgenij Lebedev, ktorý má tiež britské občianstvo, uviedol, že Európa sa nachádza "na pokraji ďalšej svetovej vojny", pričom svet čelí "možnej jadrovej katastrofe", citovala jeho slová tlačová agentúra AFP.



Lebedev v otvorenom liste Putinovi zverejnenom vo svojich novinách Evening Standard ďalej napísal:



"Prosím vás, aby ste využili dnešné rokovania na ukončenie tohto hrozného konfliktu na Ukrajine. Ako ruský občan vás prosím, aby ste zabránili Rusom zabíjať ich ukrajinských bratov a sestry. Ako britský občan vás žiadam, aby ste uchránili Európu pred vojnou. Ako ruský vlastenec vás prosím, aby ste zabránili zbytočnému umieraniu ďalších mladých ruských vojakov. Ako občan sveta vás žiadam, aby ste ušetrili svet pred zničením."



Lebedev (41) je synom dôstojníka bývalých sovietskych tajných služieb KGB a neskoršieho ruského oligarchu Alexandra Lebedeva. Je taktiež členom hornej komory britského parlamentu.



Britský premiér Boris Johnson ho nominoval do Snemovne lordov s doživotným titulom "barón Lebedev z Hamptonu v londýnskom obvode Richmond upon Thames a zo Sibíri v Ruskej federácii". Lebedev podporoval Johnsona v čase, keď bol súčasný ministerský predseda starostom Londýna.



Johnsonov vzťah s týmto mediálnym magnátom a jeho otcom, ktorý je ostrým kritikom Kremľa, vyvoláva bezpečnostné otázky, konštatuje AFP.



Lebedev je vlastníkom spoločnosti Lebedev Holdings, pod ktorú okrem denníka Evening Standard spadajú aj internetové noviny The Independent či televízna stanica London Live.